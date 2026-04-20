김 산 무안군수 예비후보, “무안사랑 상품권 연간 1000억원 시대 열겠다”

김 산 “무안사랑 상품권 1000억 시대 열겠다”

무안 청년상인연합회, 김 산 예비후보 지지선언

이미지 확대 전남 무안 청년 상인 연합회 회원들이 19일 김 산 무안군수 예비후보를 지지선언했다. (김산 예비후보 캠프 제공) 닫기 이미지 확대 보기 전남 무안 청년 상인 연합회 회원들이 19일 김 산 무안군수 예비후보를 지지선언했다. (김산 예비후보 캠프 제공)

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김 산 무안군수 예비후보가 무안사랑상품권 발행액을 연간 1000억원까지 대폭 확대하겠다는 공약을 발표했다.김 예비후보는 20일 보도자료를 통해 침체된 민생경제에 활력을 불어넣기 위해 현재 연간 600억원 규모인 무안사랑상품권 발행액을 내년부터 1000억원까지 늘리겠다고 밝혔다.그는 이번 공약이 고물가와 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 소상공인의 매출 증대와 자녀 학원비 등 가계경제의 실질적인 도움을 목표로 한다고 강조했다.이어 발행액 확대와 더불어 이용자 편의를 위한 모바일과 카드형 상품권 시스템을 고도화하고 가맹점 혜택을 늘리는 등 내실 있는 운영 방안도 함께 제시했다.예산 확보와 관련해서는 철저한 세출 구조조정과 효율적인 예산 배분을 통해 1000억원 발행을 위한 재원을 안정적으로 마련하겠다고 약속했다.한편 무안 청년 상인 연합회 회원들은 19일 지지 선언문을 통해 무안의 지속 가능한 발전과 지역경제 회복을 위해 김 예비후보에 대한 지지를 공식 선언했다.