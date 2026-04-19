이 대통령, 뉴델리 도착…8년 만의 인도 국빈 방문 시작

인도 첫 일정 동포 만찬 간담회

이미지 확대 이재명 대통령, 인도 도착 인도를 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일(현지시각) 뉴델리 팔람 공군기지에 도착한 공군 1호기에서 내려 이동하고 있다.

뉴델리 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 인도 도착 인도를 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일(현지시각) 뉴델리 팔람 공군기지에 도착한 공군 1호기에서 내려 이동하고 있다.

뉴델리 연합뉴스

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이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 인도 뉴델리 팔람 군비행장에 도착하면서 2박 3일간의 인도 국빈 방문을 시작했다.인도 측에서는 영예수행장관인 상공부 국무장관을 비롯해 의전장, 주한 인도대사 내외 등이 이 대통령 부부를 맞이했다. 한국 측에서는 주인도대사 내외 등이 함께 했다.이 대통령은 부부는 이어 동포 만찬 간담회를 시작으로 인도 국빈 방문 공식 일정에 나선다.이 대통령은 이튿날인 20일 간디 추모 공원에 헌화하고 나렌드라 모디 총리와 정상회담을 한 뒤 양해각서 교환식과 공동 언론발표를 진행할 예정이다. 이어 두 정상은 한·인도 경제인 대화에 참석해 양국 주요 기업 대표들과 함께 호혜적인 협력 방안을 모색한다. 이후 이 대통령은 21일 베트남 하노이로 출국한다.이번 이 대통령의 인도 국빈 방문은 8년 만에 이뤄지는 한국 대통령의 인도 국빈 방문이다. 청와대는 이 대통령의 인도 국빈 방문을 계기로 한·인도 간 특별 전략적 동반자 관계를 전방위적으로 강화하고 호혜적·전략적 협력 확대를 위한 비전을 제시하겠다는 계획이다.