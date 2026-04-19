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이재용·정의선 회장, 인도·베트남 경제사절단 동행

입력 2026-04-19 23:42
수정 2026-04-19 23:42
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이재용·정의선 회장, 인도·베트남 경제사절단 동행
이재용·정의선 회장, 인도·베트남 경제사절단 동행 재계 총수들이 이재명 대통령의 인도·베트남 순방을 계기로 꾸려진 경제사절단에 동행하려 19일 출국한 가운데 이재용 삼성전자 회장이 이날 서울 강서구 김포비즈니스항공센터(SGBAC)에 도착해 차에서 내리고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 정의선 현대차그룹 회장이 SGBAC에 도착한 모습.
뉴스1·연합뉴스


재계 총수들이 이재명 대통령의 인도·베트남 순방을 계기로 꾸려진 경제사절단에 동행하려 19일 출국한 가운데 이재용 삼성전자 회장이 이날 서울 강서구 김포비즈니스항공센터(SGBAC)에 도착해 차에서 내리고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 정의선 현대차그룹 회장이 SGBAC에 도착한 모습.

뉴스1·연합뉴스

2026-04-20 B2면
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