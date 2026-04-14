용주사 찾은 추미애, “경기도 혁신가로(서) 도민을 위한 길 흔들림 없이 걸어가겠다”

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용주사 찾은 추미애, “경기도 혁신가로(서) 도민을 위한 길 흔들림 없이 걸어가겠다”

안승순 기자
입력 2026-04-14 19:26
수정 2026-04-14 19:47
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추미애 민주당 경기도지사 후보 SNS 캡처
추미애 민주당 경기도지사 후보 SNS 캡처


추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 화성 용주사를 찾아 “경기도의 혁신가로서 더 담대해질 수 있도록, 도민을 위한 길을 흔들림 없이 걸어가겠다”고 결의를 다졌다.

추 후보는 14일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 <세계와 소통하는 문화 중심지 경기>라는 제목 아래 “화성 용주사는 제게 각별한 의미를 지닌 공간이다”며 “윤석열 총장 징계 청구를 결정하던 당시, 온갖 압력과 회유에서 벗어나 마음을 다잡기 위해 찾았던 곳”이라고 밝혔다.

이어 “주지 성효 스님과 한국 불교 문화의 세계화에 대해 뜻깊은 대화를 나눴다. 경기도는 이미 문화·관광·콘텐츠의 중심지로 성장하고 있다”며 “여기에 불교 문화라는 깊이 있는 자산을 더한다면 세계인이 찾는 새로운 문화 콘텐츠로 발전시킬 수 있다”고 강조했다.

그러면서 “우리 고유의 정신과 전통을 바탕으로 세계와 소통하는 문화 중심지 경기도를 만들어가겠다”고 다짐했다.

안승순 기자
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