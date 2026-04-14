유은혜 “교실을 선거판으로, 安 교육수장 자격 없다 VS 안민석 “兪, 운동선수 최저학력제 법안 발의 번복”

이미지 확대 유은혜 경기도교육감 예비후보(유은혜 캠프 제공) 닫기 이미지 확대 보기 유은혜 경기도교육감 예비후보(유은혜 캠프 제공)

이미지 확대 안민석 경기도교육감 예비후보(안민석 캠프 제공) 닫기 이미지 확대 보기 안민석 경기도교육감 예비후보(안민석 캠프 제공)

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경기도교육감 선거에 나선 유은혜·안민석 두 예비후보가 진보 후보 단일화를 앞두고 연일 날카롭게 대립하고 있다.유은혜 예비후보 측 박임당 대변인은 평택 소재 한 고등학교에서 교사가 수업 중 학생들에게 특정 후보 선거인단 가입을 유도·지시했다는 의혹 보도와 관련해 14일 성명을 내고 “교육의 가치를 짓밟고 학생들을 도구화한 행위를 한 안민석 후보는 경기교육의 수장이 될 자격이 없다”고 밝혔다.박 대변인은 “13일 자 한 언론 보도에 따르면 안 예비후보와 공군 동기를 자처하는 현직 교사가 수업 시간 중 학생들에게 선거인단 가입을 반복 지시하고, 안 예비후보와 수업 중 통화까지 나누는 기막힌 행태를 보였다”며 “이 내용이 사실이라면 이는 교육의 근간을 흔드는 전무후무한 ‘교육 농단’”이라고 비판했다.이어 “안 후보는 학생들과의 통화 경위, 특혜성 발언 여부, 해당 교사와의 관계 등 ‘특혜성 약속’의 진실을 경기도민 앞에 낱낱이 밝혀야 한다”면서 “더 이상 침묵하지 말고 즉각 해명할 것”을 촉구했다.이에 맞서 안민석 예비후보 측 조기봉 정책위원장은 유 예비후보의 학생선수 최저학력기준을 완화하겠다는 공약에 대해 “아무리 선거가 급하다지만, 본인의 과거 행적까지 부정하고 우리 교육계의 지난한 노력으로 이룬 합의를 손바닥 뒤집듯 뒤집으려 하는 것은 매우 실망스럽다”고 밝혔다.유 예비후보는 국회의원 신분이던 2018년 5월 4일 학생선수 최저학력제 도입 근거가 된 <학교체육진흥법 일부개정법률안>을 공동 발의한 바 있다.조 위원장은 유은혜 교육부 장관이 서명한 법안 공동발의서를 첨부하며, “학업과 운동을 병행하는 학생선수를 공부하는 학생선수로 육성하고자 한다”고 발언한 바 있다고 강조했다.