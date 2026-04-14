이진숙, 장동혁에 최후통첩 “대구시장 공정 경선 복원하라”

이미지 확대 이진숙 전 방송통신위원장이 14일 국민의힘 대구시당사에서 기자회견을 열고 장동혁 대표를 향해 공정경선 복원을 요구하고 있다. 2026. 4. 14. 대구 민경석 기자 닫기 이미지 확대 보기 이진숙 전 방송통신위원장이 14일 국민의힘 대구시당사에서 기자회견을 열고 장동혁 대표를 향해 공정경선 복원을 요구하고 있다. 2026. 4. 14. 대구 민경석 기자

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국민의힘 대구시장 공천 과정에서 컷오프(경선 배제)된 이진숙 전 방송통신위원장이 14일 “책임지고 공정한 경선 절차를 복원시켜줄 것을 장동혁 대표께 요청한다”고 요구했다.이 전 위원장은 이날 오후 대구 수성구 국민의힘 대구시당사에서 기자회견을 열고 “국민의힘에 대한 충정으로 드리는 마지막 호소”라며 이같이 밝혔다. 그러면서 “위기에 처한 지방선거에서 대구의 경선 절차를 제대로 복원시켜야만 시민들이 국민들이 다시 국민의힘에 마음의 문을 열 것”이라고 덧붙였다.그는 지난 9일 장 대표와 대구에서 가진 회동에 대해서도 언급했다. 이 전 위원장은 “장 대표는 저에게 국회로 와서 더불어민주당 폭정에 맞서 함께 싸우자고 제안했다”며 “충정은 높이 평가하지만, 더 중요한 것은 국민의힘이라는 정당 안에 원칙을 바로 세우는 일”이라고 말했다.장 대표는 당시 만남에서 대구시장 선거 대신 국회의원 보궐선거 출마를 제안한 것으로 알려졌다. 이에 이 전 위원장은 보궐선거 출마에 대해 일단 선을 그은 셈이다.이 전 위원장은 또 경선에 진출한 현역 의원들을 향해서도 비판의 날을 세웠다. 그는 “4명의 현역 국회의원이 대구시장 선거에 나섰다”면서 “명백히 원칙에 어긋난 공천이 이뤄지고 있다면 문제를 제기해야 하지만 이를 비판 없이 수용하는 인물이 대구시장에 당선되면 시정이 올바르게 운영될 수 있겠나”라고 꼬집었다.다만 ‘만약 공천관리위원회가 이를 받아들이지 않으면 무소속 출마를 할 것이냐’, ‘보궐선거 출마 제안을 거절한 것이냐’ 등의 취재진 질문에는 즉답을 피했다. 이 전 위원장은 “만약이라는 사정이 발생하면 답변하겠다”면서 “장 대표는 제안을 했고 저는 저의 제안을 한 것”이라고 답했다.이어 “나에게 판단 기준은 ‘대구시민에게 무엇이 옳은가’ 하나뿐”이라며 “정당은 시민을 위해 존재하며 그 원칙이 지켜지지 않는다면 주저 없이 대구시민의 편에 서겠다”고 강조했다.한편, 이날 기자회견이 시작되기 전 이 전 위원장보다 먼저 도착한 일부 강성 지지자와 유튜버들이 몰려들어 소란을 피우기도 했다.