국정원 “중동전쟁, 4월말 소강”…北 김주애 ‘후계자’ 판단

국회 정보위 전체회의 국정원 비공개 보고

美 ‘동결자금’·이란 ‘호르무즈’ 딜 가능성

“北, 이란과 우호관계에서 거리두는 모습”

北측 ‘물자 지원’ 없고 ‘2회 입장 발표’만

김정은 딸 김주애 “후계자로 봐도 될 듯”

“탱크 조종 등 김정은 오마주”…서사 구축

이미지 확대 북한 김정은 국무위원장의 딸 주애가 평양 제60훈련기지에서 지난 19일에 열린 협동공격전술 연습에 동행해 아버지와 군간부들과 함께 탱크 내부에 탑승한 모습을 조선중앙통신이 지난달 20일 공개했다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북한 김정은 국무위원장의 딸 주애가 평양 제60훈련기지에서 지난 19일에 열린 협동공격전술 연습에 동행해 아버지와 군간부들과 함께 탱크 내부에 탑승한 모습을 조선중앙통신이 지난달 20일 공개했다. 연합뉴스

이미지 확대 신성범 국회 정보위원회 위원장이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 정보위원회 전체회의에서 개회를 알리고 있다. 국회사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 신성범 국회 정보위원회 위원장이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 정보위원회 전체회의에서 개회를 알리고 있다. 국회사진기자단

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국가정보원이 6일 미국과 이란 간 ‘중동 전쟁’과 관련해 “4월 말을 기점으로 소강 국면으로 넘어갈 것으로 판단한다”고 밝혔다. 미국 측의 ‘동결 자금’ 해지와 이란 측의 ‘호르무즈 해협’ 개방 등 스몰딜(부분합의) 여지가 있다는 분석이다.국정원은 이날 국회 정보위원회 비공개 전체회의에서 이같이 보고했다고 정보위 여당 간사 박선원 더불어민주당 의원과 야당 간사 이성권 국민의힘 의원이 브리핑을 통해 전했다.국정원은 “현재 미국은 군사 전술적 승리를 항복이라는 정치적 승리로 전환하는 데 어려움을 겪고 있다”며 “이란은 에너지 공급망을 인질로 버티고는 있으나 파키스탄을 통한 협상에 성과가 없고 핵무기, 핵 프로그램을 포기하라는 미국 요구에 어떻게 대응해야 할지 전략적 고민에 빠져 있다”고 보고했다고 박 의원은 전했다.국정원은 이어 “미국과 이란이 작은 협상, 즉 호르무즈 해협을 개방하고 미국은 동결 자금을 해지하는 스몰딜 이후 교전이 중단되고 협상으로 (갈 수 있다)”고 했다. 그러면서도 “미국이 이란 핵심 인프라를 더 고강도로 공격해 이란 정권 교체를 현실화하고, 이란은 이에 총돌격 태세로 맞서며 고강도 충돌 격화 가능성이 있다”고도 했다.국정원은 “앞으로 3~4일간 미국의 집중적인 공습 결과를 보면서 미국이 더 많은 공습을 취할 것인지에 따라 4월 말을 기점으로 소강 국면으로 넘어갈 것으로 판단한다”고 강조했다.국정원은 북한 동향과 관련해서도 “현재까지 이란에 무기·물자를 지원하지 않고 있다”며 “알리 하메네이가 죽었을 때 조전을 보내지 않았다”고 했다고 박 의원은 전했다. 또 “(하메네이의) 둘째 아들 모즈타바가 최고지도자로 선출됐을 때 축전을 보내지 않는 등 이란과의 전통적인 우호 관계에서 오히려 거리를 두려는 모습”이라고도 했다.국정원은 북한의 ‘거리두기’ 근거로 “중국과 러시아는 미국과 이스라엘의 이란에 대한 공격에 대해 자주 성명 입장을 밝히는 데 반해 북한 외무성은 단 두 차례 짤막한 입장만 발표했다”고 보고했다. 오는 5월 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담 이후 새로운 외교 공간을 확보하기 위한 북한의 포석이라는 것이 국정원의 시각이다.국정원은 김정은 북한 국무위원장의 딸 김주애에 대해 “후계자로 봐도 될 것 같다”는 평가도 했다. 이 의원은 “최근 (주애가) 국방 분야 위주로 등장하고 있다”며 “김정은을 오마주한 형태인 탱크 조종 모습 등 여성 후계자에 대한 의구심을 희석시키고 후계 서사 구축을 가속화하려는 포석”이라고 전했다.