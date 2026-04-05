여야 대구시장 주자들 한자리에…김부겸 “국힘 경선 뛰어든 기분”

대구스타디움 ‘부활절 연합예배’서 조우

이미지 확대 ‘화기애애’ 대구시장 예비후보 5일 오후 대구 수성구 대구스타디움에서 열린 ‘2026 대구 기독교 부활절 연합예배’에서 6·3 지방선거 더불어민주당 후보로 대구시장에 출마하는 김부겸 전 총리(가운데)와 홍석준·이재만·추경호·최은석 국민의힘 대구시장 예비후보가 대화하고 있다. 2026.4.5. 대구 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 ‘화기애애’ 대구시장 예비후보 5일 오후 대구 수성구 대구스타디움에서 열린 ‘2026 대구 기독교 부활절 연합예배’에서 6·3 지방선거 더불어민주당 후보로 대구시장에 출마하는 김부겸 전 총리(가운데)와 홍석준·이재만·추경호·최은석 국민의힘 대구시장 예비후보가 대화하고 있다. 2026.4.5. 대구 뉴스1

이미지 확대 부활절 예배에서 만나 악수하는 김부겸·주호영 6·3 지방선거에서 더불어민주당 후보로 대구시장에 출마하는 김부겸 전 총리와 국민의힘에서 공천 배제(컷오프)된 주호영 국회부의장이 5일 오후 대구 수성구 대구스타디움에서 열린 ‘2026 대구 기독교 부활절 연합예배’에서 만나 악수하고 있다. 2026.4.5. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 부활절 예배에서 만나 악수하는 김부겸·주호영 6·3 지방선거에서 더불어민주당 후보로 대구시장에 출마하는 김부겸 전 총리와 국민의힘에서 공천 배제(컷오프)된 주호영 국회부의장이 5일 오후 대구 수성구 대구스타디움에서 열린 ‘2026 대구 기독교 부활절 연합예배’에서 만나 악수하고 있다. 2026.4.5. 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

6·3 지방선거 최대 격전지가 된 대구시장 선거에 나선 여야 주자들이 5일 한자리에 모였다. 이들은 다소 어색한 분위기 속에 인사를 나누며 짧은 대화를 주고 받기도 했다.5일 대구 수성구 대구스타디움에서 열린 ‘대구 기독교 부활절 연합예배’에는 여야 대구시장 후보들이 대거 참석했다. 더불어민주당 대구시장 후보로 확정된 김부겸 전 국무총리와 국민의힘 소속으로 출마한 유영하·윤재옥·최은석·추경호 의원, 이재만 전 동구청장, 홍석준 전 의원 등이 참석했다.당 공천관리위원회의 컷오프(경선 배제)에 대한 효력정지 가처분 신청이 기각된 이후 항고를 예고한 주호영 의원도 모습을 드러냈다. 이진숙 전 방송통신위원장은 개인 일정을 이유로 불참했다.이들은 공식적인 종교 행사인 점을 고려해 정치적 발언은 최대한 자제하면서도 짧은 대화를 나눴다. 이 전 구청장은 김 전 총리에게 “형님, (대구를 떠난 지) 몇 년이 지났나”라고 물었고, 김 전 총리는 “2020년 선거에 떨어지고 그해 가을에 올라갔다”고 답했다.최 의원은 김 전 총리에게 자신이 페이스북에 올린 글을 봤느냐고 물었고, 김 전 총리는 고개를 저었다. 앞서 최 의원은 정부·여당이 대구·경북 행정통합 추진을 막고 있다는 취지의 글을 올린 바 있다.김 전 총리는 이 자리에서 “이렇게 국민의힘 후보들과 있으니까 제가 마치 국민의힘 경선에 뛰어든 것 같다”고 웃으며 말하기도 했다. 이어 추 의원, 주 의원, 유 의원 등과도 악수를 했다. 이 중 주 의원과 유 의원은 각각 대구 수성갑과 경기 군포에서 맞대결을 펼친 인연이 있다.그는 행사 전 취재진과 만나 “다음 주 목요일(9일) 예비후보 등록을 할 것”이라고 알렸다. 국민의힘의 대구시장 공천을 둘러싼 갈등과 컷오프 된 인물들의 무소속 출마 가능성에 대한 질문에는 “역대 대구 선거라는 건 마지막에는 양자 대결로 갔다”며 “선거의 밑바탕이 바뀐 게 아니다”라고 답했다.박정희컨벤션센터 추진 계획을 두고는 “(박정희 전 대통령을 둘러싼) 과오 논쟁을 넘어 대구의 미래를 향한 논쟁으로 넘어갈 수 있어야 한다는 취지”라고 설명했다. 이와 함께 박근혜 전 대통령 예방 계획에 대해서는 “(박 전 대통령의 측근인) 유영하 의원이 대구시장 후보가 안 되면 지역의 어른이니까 추진할 것”이라고 말했다.한편, 출마 선언 이후 공식적인 대구 일정을 시작한 김 전 총리는 이날 대구에서 다니던 교회 예배에도 참석한 것으로 알려졌다. 6일에는 천주교 대구대교구를 방문하고 초대 민선 대구시장인 문희갑 전 시장을 만난다.