허석 순천시장 예비후보, “신대지구에 전남광주특별시 동부교육청사 유치”

동부권 메가시티 구축 ‘동부교육청 신설 추진’
여순광 통합 단계적 접근 필요, 당분간 행정연합 형태 제안
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허석 순천시장 예비후보가 전남광주통합을 맞아 전남 동부권 중심의 ‘메가시티 구축’ 방안으로 ‘동부교육청’ 신설을 핵심 공약으로 제시했다.
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28일 밤 늦은 시각 순천역 대합실을 찾은 허석 예비후보가 용산에서 내려온 KTX 승객을 맞이하고 있다.
허석 순천시장 예비후보가 전남·광주 통합특별시 논의와 맞물려 전남 동부권 중심의 ‘메가시티 구축’ 구상을 공식화하고, ‘동부교육청’ 신설을 핵심 공약으로 제시했다.
허 후보는 30일 “통합특별시 출범 이후 광주 중심으로 기능이 집중되는 ‘쏠림 현상’을 방지하고, 지역 간 균형 발전을 실현하기 위해 전남 동부권을 하나의 생활·경제권으로 묶는 메가시티 구축이 필요하다”고 밝혔다. 특히 수도권 집중에 대응하기 위한 국가 균형 발전 전략을 언급하며 “특별시 체제에서도 특정 지역에 기능이 과도하게 집중될 경우 또 다른 불균형을 초래할 수 있다”며 동부권 중심의 분산형 발전 필요성을 강조했다.
여수·순천·광양을 축으로 한 이른바 ‘여순광 통합’에 대해서는 방향성에는 공감하면서도 속도 조절이 필요하다는 입장을 보였다. 그는 “통합은 장기적으로 추진해야 할 과제다”라며 “지방선거 이후 행정 혼란을 최소화하기 위해 당분간은 기존 행정협의회를 격상한 ‘느슨한 행정연합’ 방식으로 단계적 접근이 바람직하다”고 설명했다.
행정체계 재편과 관련해 “전남 동부권의 위상 강화를 위해서는 민선 7기 당시 유치한 전남동부청사가 특별시 출범 시 제1청사 역할을 수행해야 한다”며 “광주시청은 제2청사, 무안 도청은 제3청사로 기능을 분담하는 구조가 합리적이다”고 주장했다.
교육행정 분야에서도 권역별 균형 배치를 강조했다. 허 후보는 “특별시 체제에 맞춰 교육행정 역시 분산 배치가 필요하다. 광주와 무안에 이어 동부권에도 교육청이 설치돼야 한다”고 밝혔다. 이어 “취임 즉시 순천 신대지구에 전남광주특별시 동부교육청사 유치를 추진하겠다”고 덧붙였다.
김용일 서울시의원, 홍제천 음악분수 가동식 참석
서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동을 하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 26일 서울 연희동 연가교 인근에서 열린 홍제천 음악분수 가동식에 참석했다고 밝혔다. 이번에 가동을 시작한 홍제천 음악분수는 길이 37.3m, 폭 3.6m의 그래픽 분수로 216개의 LED 조명과 3곳의 레이저를 활용해 입체적 공연을 연출한다. 최대 10m까지 올라가는 물줄기는 시원한 경관과 음악이 함께 어우러지는 빛의 향연을 선사한다. 총사업비 24억원(시 특별조정교부금 20억, 특별교부세 4억)이 투입된 사업으로, 김 의원은 특별조정교부금 확보에 기여했다고 설명했다. 김 의원은 구의원 시절 홍제천변 주민 편의를 위해 화장실 3곳을 설치하는 등 활동해왔다. 2023년에는 홍제천 야간경관 개선 사업이 실시되어 하천 산책로 진출입로에 새로운 조명과 보안등을 설치해 보행자의 안전성을 높였다. 아울러 사천교와 내부순환로 하단에도 미디어파사드 설치와 연가교 주변 농구장·족구장·배드민턴장 등 체육시설 보완 등이 이뤄졌다. 그는 홍제천 음악분수가 서대문구민뿐만 아니라 서울시민 모두에게 사랑받는 명소로 자리매김하길 기대한다며, 음악분수와 레이저 쇼가 어우러진 화려한
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지역 정치권에서는 이번 구상이 전남·광주 통합 논의 과정에서 상대적으로 소외 우려가 제기돼 온 동부권의 행정·교육 기능을 강화하려는 전략으로 보고 있다. 다만 행정연합을 포함한 단계적 통합 방안이 실제 제도화로 이어지기 위해서는 구체적인 실행 로드맵과 법·제도 정비가 뒤따라야 한다는 지적도 나온다.
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