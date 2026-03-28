“韓, 호르무즈 파병 대신 무기 지원”…이준석, 美 매체 기고

이미지 확대 개혁신당 이준석 대표가 지난 9일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 개혁신당 이준석 대표가 지난 9일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

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이준석 개혁신당 대표는 미국의 호르무즈 파병 요구와 관련, 언론 기고를 통해 “항행의 자유를 보호하기 위해 한국이 무기를 공급할 것을 제안한다”고 했다.이 대표는 27일 미국 안보 관련 매체인 워온더록스(War on the Rocks)에서 “한국은 소극적인 태도와 (군) 배치 사이에서 선택할 필요가 없다”며 이같이 말했다.그는 군사 지원의 장점에 대해 “이 접근법은 한국이 역내 자체 준비 태세를 약화하거나 불필요한 전략적 위험에 스스로를 노출하지 않으면서 동맹으로 약속을 지킬 수 있도록 한다”고 했다.이어 “(한국이) 제한된 해군 자산을 인도·태평양에서 (호르무즈 해협으로) 돌리는 대신, 한국은 비대칭적인 위협으로부터 상선을 보호하기 위한 상당한 방어 능력을 제공할 수 있다”며 구체적인 지원 가능한 무기로 중거리 지대공 무기 ‘천궁-Ⅱ’, 레이저 대공 무기 ‘천광(블록-Ⅰ)’을 언급했다.이 대표는 한국에 배치된 미국 사드(THAAD)와 관련해 “사드 발사대의 최근 중동 재배치와 관련, 미국은 한국 정부가 반대를 표명했음에도 이전을 진행했다”며 “통보가 있었으나 이는 공동의 협의라기보다는 전략적 현실에 대한 의사소통이었다”고 했다.그는 2017년 사드 배치 당시 중국의 보복 조치 등으로 한국이 치렀던 정치·경제적 비용을 잊어선 안 된다고 강조하며 미국에 “만약 한국이 글로벌 안보를 위해 더 큰 책임을 져야 한다면, 한국의 방위에 영향을 미치는 결정은 일방적인 조정이 아니라 공동으로 결정돼야 한다”고 했다.