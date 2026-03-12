신정훈 의원 “전남 서남권, 에너지 등 결합한 신남방 경제 거점으로 육성”

에너지·반도체 등 첨단 산업 신도시 조성 및 30만 인구 유입 추진

광주~목포 30분 생활권 시대…대불산단대교·아우토반 건설 가속

농어촌 기본소득 도입·농협 등 공공기관 이전…소멸 위기 정면 돌파

더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보인 신정훈 국회 행정안전위원장은 전남 서남권을 에너지·첨단·해양산업이 결합한 인구 100만명의 산업경제권으로 육성하는 내용의 ‘신남방 경제 거점’ 비전을 발표했다.이번에 제시된 ‘서남권 미래 비전’의 핵심은 바다(목포항)와 하늘(무안공항), 그리고 에너지와 조선 산업이라는 지역의 거대 자산을 하나의 경제 구조로 묶어 ‘인구 100만 명 규모의 산업경제권’을 구축하는 것이다.신 위원장은 이번 비전 발표를 통해 서남권에 인구 30만명 규모의 첨단 산업 신도시를 조성하겠다고 약속했다. 용인 반도체 클러스터와 연계한 반도체 패키징 및 첨단 제조 기업을 유치해 연구, 생산, 주거가 결합된 미래형 도시를 만든다는 계획이다.이를 위해 신안·해남·영광의 재생에너지와 한빛원전을 결합한 ‘수소 산업 공급망’을 구축하고, RE100 산업단지 및 AI 데이터센터를 유치해 기업하기 좋은 환경을 선제적으로 제공한다는 방침이다.교통 인프라 혁신을 통한 ‘초연결 서남권’ 구상도 구체화했다. 대불산단대교 건설과 광주~영암 아우토반 고속도로를 연결해 광주와 목포를 30분 생활권으로 묶는다. 이는 대불산단의 기자재가 목포항으로 직결되는 물류 혁명인 동시에, 광주권 청년들의 통근 범위를 획기적으로 넓히는 계기가 될 전망이다.또한, KTX가 연결되는 무안공항을 중심으로 ‘에어로시티 산업단지’를 조성하고, 목포항은 해상풍력과 크루즈 산업의 거점으로 재편해 두 관문을 하나의 복합 게이트웨이로 통합 관리한다.지역 주민의 ‘삶의 질’을 높이기 위한 ‘소프트웨어 전략’도 발표했다. 목포·여수·완도를 잇는 ‘전남 섬 크루즈 관광’ 모델을 도입해 다도해를 세계적인 해양 관광지로 육성한다. 특히 인구 감소가 심각한 장흥·강진·진도·완도·해남 지역을 대상으로 ‘농어촌 기본소득’을 즉시 시행하고, 농협중앙회와 한국공항공사 등 주요 공공기관 유치를 통해 행정과 산업이 동반 성장하는 토대를 마련할 계획이다.신 위원장은 “지방의 미래는 기다린다고 오지 않으며, 산업 구조를 바꾸는 과감한 결단이 필요하다”며 “서남권을 대한민국 남부 성장의 새로운 엔진으로 반드시 만들겠다”고 강조했다.