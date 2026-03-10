[포토] ‘한국노총 창립 80주년’ 한 자리에 모인 여야 대표

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

창립 80주년을 맞은 한국노동조합총연맹(한국노총)이 인공지능(AI) 시대 노동권 보호체계 구축을 추진한다.한국노총은 5·16 군사쿠데타로 등장한 박정희 정권을 옹호하고 유신체제를 지지하기도 했던 80년 역사를 되돌아보며 과오에 대해 사과했다.김동명 한국노총 위원장은 10일 서울 여의도 한국노총에서 연 ‘창립 80주년 기념식’ 기념사에서 “한국노총 80년 역사의 절반 이상은 독재체제 아래 있었고, 그 시절 5·16 군사쿠데타로 등장한 정권과 군사보위 체제를 옹호하며 유신체제와 호헌을 지지하기도 했다”면서 “소위 ‘어용노조’라는 이미지를 얻게 된 이유”라고 밝혔다.그러면서 “한국노총 80주년을 맞은 오늘, 인정할 것은 인정하고 과오에 대해서는 사과한다”고 강조했다.다만 김 위원장은 “그 시기의 한국노총을 친정부 행보만으로 규정할 수 없다”며 “어려운 조건 속에서도 조직 확대 노력을 이어갔고, 노동자들의 삶의 질을 끌어올리기 위한 활동을 멈추지 않았다”고 설명했다.이어 “노동자의 권익을 지키기 위한 고민과 실천 또한 분명히 존재했다”며 “분명한 것은 한국노총이 변화해 왔고 앞으로도 변화할 힘을 가진 조직이라는 사실”이라고 목소리를 높였다.한국노총은 1946년 3월 10일 결성된 대한독립촉성노동총연맹에서 출발해 대한노총을 거쳐 1960년 한국노동조합총연맹으로 명칭을 변경했다.1961년 5·16 군사쿠데타 이후 노동단체 해산을 겪었지만, 같은 해 재편 과정을 통해 다시 출범해 오늘에 이르고 있다.김 위원장은 이어 노동 중심 사회로 나아가기 위한 한국노총의 핵심 과제로 조직률 제고와 AI 시대에 걸맞은 노동권 보호체계 구축을 제시했다.그는 “기술 도입 과정에서 고용 영향을 점검하고 노동자와 협의하는 절차를 제도화해야 한다”며 “AI 시대의 고용안전망은 단순한 실업 대책이 아니라 일이 바뀌는 과정에서 노동자를 지키는 제도여야 한다”고 강조했다.현재 120만 2000명 규모인 한국노총의 조합원을 200만명으로 끌어올리는 것을 목표로 하는 조직률 제고와 관련해선 “노동자이면서도 노동자로 보호받지 못하는 이들을 조직의 울타리 안으로 끌어오는 일, 노동기본권의 사각지대를 줄여나가는 일, 흩어진 노동의 힘을 하나로 모아 교섭력을 높이는 일이 조직률 제고의 본질”이라고 밝혔다.그는 “한국노총은 200만 조직화라는 단기 목표를 넘어 산업과 고용 형태의 변화를 반영한 적극적 조직 전략을 추진하겠다”며 “원·하청 공동 대응 체계 구축, 플랫폼·특수고용 노동자를 위한 맞춤형 조직 모델 개발 등 실질적 조직 확대에 나서겠다”고 전했다.마지막으로 김 위원장은 “단결한 노동자는 끝내 승리할 수 있다”며 “앞으로 다가올 한국노총의 다음 100년을 희망의 100년으로 만들기 위해 함께 가자, 함께 바꾸자, 그리고 함께 승리하자”고 호소했다.이재명 대통령은 영상 축사에서 “오늘, 3월 10일은 노동계의 숙원이었던 노조법 2조와 3조, 이른바 ‘노란봉투법’이 정식으로 시행되는 참으로 뜻깊은 날”이라며 “이제 하청 노동자들이 실질적인 사용자와 대화하고 교섭할 수 있는 법적 토대가 마련됐고, 이는 갈등과 대립보다는 대화와 타협이 우선되는 선진적 노사 관계의 새로운 시발점이 될 것”이라고 기대했다.이 대통령은 “인공지능이 주도하는 거대한 대전환의 시대에 노동이 결코 소외되지 않도록, 우리 정부는 사회적 대화를 국정 운영의 핵심 기제로 삼아 쉼 없이 달려가겠다”며 “한국노총이 그 여정에 든든한 동반자가 되어 주시길 기대한다”고 밝혔다.한국노총은 지난달 25일 열린 2026년 정기대의원대회에서 65세 정년 보장, 공적연금 강화, 고용·사회안전망 확충, 장시간 노동 근절 등을 추진해 노동권이 보장되는 사회를 만드는 데 총력 투쟁할 것을 결의한 바 있다.아울러 동일노동 동일임금 원칙에 기반한 실질임금 회복, 최저임금 인상, 노동시장 이중구조 해소 등 전면적 제도개혁과 노조할 권리의 전면 보장 및 원청 책임 강화, 손해배상·가압류 남용 제한을 통한 노동기본권 확립 등도 추진하기로 했다.AI 발달에 따른 통제·감시·차별로부터 노동자를 보호하는 법·제도 마련을 위해선 현장과 국민과 함께 투쟁한다는 방침이다.한편 이날 기념식 전에는 ‘200만 조직화 사업단’ 선포식이 개최됐다.한국노총 조직화 사업단은 노란봉투법(개정노조법)이 시행되면서 하청 노동자가 원청 사용자를 상대로 실질적인 단체교섭을 할 수 있는 기반이 마련됨에 따라 설치됐다.사업단은 노조 설립을 지원해 하청 노동자의 권리를 보장하고, 그동안 노동법의 보호를 받지 못했던 특수고용·플랫폼·프리랜서 및 소규모 사업장 노동자들의 노조할 권리가 현장에서 온전히 안착할 수 있도록 활동할 계획이다.