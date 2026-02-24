‘전남광주 통합특별법’ 與 주도로 법사위 통과…본회의 처리할듯

與, 본회의 단독 처리 가능성
대구경북·충남대전 처리 보류
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
국민의힘 의원들이 24일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 전남·광주 통합특별시 설치를 위한 특별법안에 대한 거수 표결에 항의하고 있다. 연합뉴스
전남·광주 통합특별시 설치를 위한 특별법이 24일 더불어민주당 주도로 국회 법제사법위원회를 통과했다. 전남광주 통합 특별법은 같은 날 오후 열리는 본회의에 상정될 예정이다.
법사위는 전체회의를 열고 ‘전남·광주 통합특별시 설치를 위한 특별법안’을 가결했다. 국민의힘은 고성 등으로 항의하며 거수 표결에도 참여하지 않았다.
대구·경북 통합특별법과 충남·대전 통합특별법도 법사위에 상정됐지만, 처리를 보류하고 추가 심사하기로 했다. 민주당 소속인 추미애 법사위원장은 “충남대전은 시민 찬성 여론이 높지 않고 대구시의회가 (대구경북) 통합 추진을 말아 달라는 성명을 발표했다”며 “전남광주를 먼저 통합하고, 시간을 가지고 상황을 지켜볼 필요가 있다”고 했다.
최호정 서울시의회 의장 “올해도 시민 삶 가까이에서 답을 찾는 의회 될 것”
서울시의회(의장 최호정)는 24일부터 3월 13일까지 18일간의 일정으로 제334회 임시회를 개최한다. 이번 임시회에서는 시장과 교육감으로부터 서울시정 및 교육행정에 대한 2026년도 주요 업무를 보고받고, 서울시정 및 교육행정에 관한 질문 및 접수된 안건을 심의·의결할 예정이다. 제334회 임시회에는 의원 발의 119건, 위원회 제안 1건, 시장 제출 22건, 교육감 제출 1건, 시민 청원 1건 등 총 144건의 안건이 접수됐다. 최호정 의장은 개회사를 통해 “서울시의회는 올해도 ‘시민의 보통의 하루’를 지키고, 시민의 삶 가까이에서 답을 찾는 의회가 되겠다”고 밝혔다. 그러면서 최 의장은 “시민의 신뢰를 바탕으로 존재해야 할 시의회에서 최근 불미스러운 일이 있었다”라며 “시민의 엄중한 질책 앞에 사과드린다”고 말했다. 최 의장은 서울시에 시내버스 운영체계 재설계가 시급하다고 지적했다. 최 의장은 “2004년 도입된 준공영제는 대중교통의 공공성을 크게 높인 의미 있는 제도였다”며 “그러나 20년이 지나 시대 변화를 담은 재설계가 시급하다”고 강조했다. 이어 “특히 누적되는 재정 적자로 전액 지원이 한계에 부딪히자 버스조합이 금융권 대출을 받고 그 이자를
서울시의회 바로가기
전남·광주 통합특별법은 새롭게 출범하는 통합특별시에 서울에 준하는 위상을 부여하고 이에 따른 재정 지원 등 특례를 부여하는 것을 골자로 한다. 특별법이 본회의까지 통과하면 오는 6·3 지방선거에서 통합단체장 선출을 거쳐 7월에 통합특별시가 정식으로 출범하게 된다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지