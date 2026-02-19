국민의힘 ‘대안과 미래 “장동혁, 모호한 입장 그만…윤어게인과 즉각 절연”

“법치주의 가치 최우선…사법부 판단 존중”

“절연 공식 선언하고 상응하는 행동 보여야”

배현진 징계 문제 대해선 “징계 취소해달라”

국민의힘 소장파 모임 '대안과 미래' 간사인 이성권 의원을 비롯한 소속 의원들이 19일 국회 소통관에서 윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받은 것과 관련해 불법 비상계엄 등에 대해 사과하며 고개를 숙이고 있다. 연합뉴스

국민의힘 소장파 의원 모임인 ‘대안과 미래’ 소속 의원들이 19일 장동혁 대표를 향해 “과거의 망령에 사로잡혀 있는 ‘윤어게인’ 세력과 즉각 절연하라”고 했다. 이들은 “모호한 입장은 더는 안 된다”며 확실한 절연을 재차 강조했다.대안과 미래 소속 의원들은 윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고 받은 직후 국회에서 기자회견을 열고 “법치주의의 가치를 최우선으로 여기는 보수정당의 일원으로 사법부의 판결을 존중하고 겸허히 수용한다”며 이같이 밝혔다.회견문에는 대안과 미래 소속 고동진·권영진·김건·김성원·김소희·김용태·김재섭·김형동·박정하·박정훈·서범수·송석준·신성범·안상훈·안철수·엄태영·우재준·유용원·이상휘·이성권·정연욱·조은희·진종오·최형두 의원 등이 이름을 올렸다.대안과미래는 “우리는 불법 비상계엄과 대통령 탄핵 과정에서 자유민주주의 헌법 질서를 제대로 수호하지 못했고, 국민께서 우리에게 주셨던 신뢰와 책임에 부응하지 못하였음을 뼈저리게 성찰하고 반성하면서 다시 한번 머리숙여 사죄드린다”고 했다.이어 ‘탄핵의 강’을 건너야 한다고 강조했다. 이들은 장 대표와 당 지도부를 향해 “윤어게인 세력과의 절연을 공식 선언하고 상응하는 행동을 보여달라”며 “더 이상 모호한 입장으로 국민을 기만해서는 안 된다”고 했다.그러면서 “비상계엄은 내란이라는 사법부의 엄중한 판단 앞에서 아직도 비상계엄을 옹호하고 ‘윤어게인’과 ‘부정선거’를 외치는 극우세력과의 잘못된 동행은 보수의 공멸을 부를 뿐”이라고 했다. 아울러 “지금이 역사와 국민이 우리에게 부여한 마지막 기회”라며 “이 기회마저 외면한다면 국민의힘은 공당으로서 회복 불가능한 국민적 심판을 받을 것”이라고 덧붙였다.한편 대안과 미래는 배현진 의원에 대한 중앙윤리위원회 징계 처분과 관련해선 “분열이 아니라 통합의 새로운 리더십을 발휘해 달라”며 “징계 처분을 취소해 달라”고 했다.