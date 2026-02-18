장동혁 “李대통령 SNS 답하느라 명절 내내 핸드폰”…‘다주택 정책’ 공방

연휴 내내 이 대통령과 ‘다주택자’ 공방

張, 모친 말 인용해 관세·쿠팡 문제 언급

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표 페이스북 캡처 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표 페이스북 캡처

이재명 대통령과 연휴 내내 ‘다주택자 정책’을 고리로 공방을 벌인 장동혁 국민의힘 대표가 18일 “이 대통령님 소셜미디어(SNS)에 답하느라 명절 내내 핸드폰을 달고 살았다”고 밝혔다.장 대표는 이날 페이스북에서 “핸드폰을 달고 있었더니 노모가 ‘핸드폰만도 못헌 늙은이는 어서 죽으야허는디…’라고 한 말씀하신다”며 “(노모가) 아들아 지금 우리 노인정은 관세허구 쿠팡인가 호빵인가 그게 젤 핫허다. 날 풀리면 서울에 50억짜리 아파트 구경가기루 혔응께 그리 알어”라고 썼다.장 대표는 전날에는 SNS에 “다주택자를 무조건 사회악으로 규정하고 SNS 선동에 매진하는 대통령의 모습이 참으로 애처롭기도 하고 우려스럽다”고 했다. 그러면서 “정작 대통령은 퇴임 후 50억 시세 차익이 예상되는 분당 재건축 로또를 갖고 계시지 않나”라고 지적했다.장 대표는 지난 16일에는 노모가 거주하는 시골집 사진을 게시하며 “대통령 때문에 새해 벽두부터 불효자는 웁니다”라며 “(95세 노모가) ‘이 집 없애려면 내가 얼른 죽어야지…. 에휴’(라고 하셨다)”라고 했다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 ‘장동혁 “다주택자 사회악 몰이”…민주당 “품격 없다” 역공’이라는 제목의 기사를 게시하며 “사회악은 다주택자들이 아니라, 다주택이 돈이 되게 만든 정치인들”이라고 강조했다.