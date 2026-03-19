강남 이어 한강벨트까지 ‘뚝’…성동구 집값 103주만에 내렸다

3월 셋째 주 서울 아파트 매매가격 상승세 둔화
성동구·동작구마저 약세 전환
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
이재명 정부의 연이은 부동산 시장 안정화 대책으로 집값 상승 기대가 3년 7개월 만에 가장 큰 폭으로 떨어진 24일 서울 남산에서 바라본 서울시내 모습. 2026.2.24. 도준석 전문기자
서울 강남3구(서초·강남·송파구)의 아파트 가격이 약세로 돌아선 데 이어 ‘중상급지’로 꼽히는 한강벨트권까지 집값 하락이 번지는 모양새다.
19일 한국부동산원이 발표한 3월 셋째 주(3월 16일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 평균 매매가격은 직전 주 대비 0.05% 올랐다.
다만 전주 대비 상승폭이 0.03%포인트 축소돼 2월 첫째 주 이후 7주째 상승세 둔화가 이어졌다.
부동산원은 “전반적인 시장 참여자의 관망 분위기가 이어지는 가운데 일부 단지에서 하락 매물이 나타나며 가격 조정된 계약이 체결되고 있다”면서도 “정주 여건이 양호한 단지를 중심으로 수요가 지속되며 서울 전체적으로 상승했다”고 설명했다.
앞서 집값이 꺾인 강남3구와 용산구는 4주째 약세가 이어지고 있다.
서초구(-0.07%→-0.15%)와 용산구(-0.03%→-0.08%)는 전주 대비 낙폭을 키웠고 강남구(-0.13%)는 직전 주의 하락률이 이어졌다. 송파구(-0.17%→-0.16%)는 하락률이 소폭 축소됐다.
강남3구에 이어 지난주 집값이 꺾인 강동구(-0.01%→-0.02%)도 낙폭이 0.01%포인트 커졌다.
여기에 더해 한강벨트에 속하는 성동구(0.06%→-0.01%)가 하락 전환했다. 이는 2024년 3월 둘째 주 이후 103주 만이다.
지난주 보합세였던 동작구(0.00%→-0.01%)도 지난해 2월 첫째 주 이후 57주 만에 약세로 돌아섰다. 이에 따라 서울 25개 자치구 가운데 7개 구가 약세를 보였다.
반면 중구(0.20%), 성북구(0.20%), 서대문구(0.19%), 영등포구(0.15%), 양천구(0.14%), 강서구(0.14%) 등 중저가 매물이 많은 지역은 상승세가 여전했다.
이번 발표에는 전날 열람이 시작된 올해 공동주택 공시가격 영향은 반영되지 않았다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
이재명 대통령이 3일 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 “이번이 마지막 탈출 기회”라고 게시하며 재차 집값 안정 의지를 밝혔다. 사진은 3일 서울 송파구 서울스카이 전망대에서 바라본 서울 시내 아파트. 2026.2.3 이지훈 기자
한편 경기(0.10%→0.06%)도 상승 폭이 0.04%포인트 둔화한 가운데 과천시(-0.06%)는 5주째 약세가 이어졌다.
성남시 분당구(0.26%→0.11%), 수원시 영통구(0.45%→0.14%), 화성시 동탄구(0.32%→0.16%), 구리시(0.39%→0.19%), 하남시(0.43%→0.18%) 등은 상승폭이 크게 줄었다. 반면 안양시 동안구(0.40%)와 용인시 수지구(0.29%), 광명시(0.22%) 등은 상승세가 이어졌다.
인천(0.00%)은 보합세를 보였으며 수도권 전체(0.08%→0.05%)로는 상승폭이 축소됐다.
비수도권(0.00%)은 보합 전환했다. 5대 광역시(0.00%)가 보합인 한편 세종시(-0.04%)는 3주째 하락세를 이어갔다. 8개 도는 0.01% 상승했다.
전국 아파트 매매가격 상승률은 0.02%로 직전 주 대비 0.02%포인트 낮아졌다.
전국 아파트 전세가격은 전주 대비 0.09% 올랐다.
서울(0.13%)은 역세권과 대단지 위주로 상승세가 이어졌으며 관악구(0.32%), 도봉구(0.31%), 광진구(0.28%), 구로구(0.27%), 성북구(0.22%), 노원구(0.18%), 서초구(0.17%), 중구(0.15%) 등의 전셋값이 주요 단지와 중소형 중심으로 올랐다.
경기는 0.12%, 인천은 0.10% 올랐고 수도권 전체로는 0.12% 상승했다.
김경훈 서울시의원 “어울림플라자 지역 거점 커뮤니티될 것”… 개관식 참석
장애인과 비장애인이 함께 어울려 이용할 수 있는 국내 최초 무장애 복지·문화 복합공간인 ‘어울림플라자’가 강서구 등촌동에 개관하며 지역 커뮤니티 활성화의 거점으로 본격적인 출발을 알렸다. 서울시의회 김경훈 의원(국민의힘, 강서5)은 지난 18일 열린 어울림플라자 개관식에 참석해 시설 개관을 축하하고, 향후 운영 방향 및 지역사회 기여 방안에 대한 기대를 밝혔다. 이날 개관식에는 오세훈 시장, 김일호 국민의힘 강서병 당협위원장을 포함한 주요 내빈 및 지역 주민, 시설 관계자들이 참석해 어울림플라자의 출범을 함께 기념했다. 어울림플라자 소개 영상 시청을 통해 시설 소개 및 운영 계획 등이 공유됐으며, 이후 수영장·도서관·치과 등을 돌아보며 시설을 점검하고 주민과 소통하는 시간을 가졌다. 김 위원장은 “어울림플라자는 장애인·비장애인이 어우러지는 포용의 공간이자, 지역 주민 누구나 일상 속에서 편안하게 찾을 수 있는 열린 복합문화시설”이라며 “개관 전 학부모, 지역 주민과 소통하며 시설 점검을 수시로 진행했던 만큼 지역 공동체 활성화 및 주민 삶의 질 향상에 크게 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다. 김 의원은 “어울림플라자가 단순한 시설을 넘어 주민들이
서울시의회 바로가기
비수도권 전세가격은 평균 0.06% 올랐다. 5대 광역시가 0.08%, 세종시는 0.24%, 8개 도는 0.04%의 상승률을 보였다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
서울 아파트 평균 매매가격의 전주 대비 상승률은?