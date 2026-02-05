‘5·18 폄훼 논란’ 이진숙, 8일 광주서 강연…시민단체 “역사 모독” 반발

이미지 확대 이진숙 전 방송통신위원장의 광주 초청 강연 포스터. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이진숙 전 방송통신위원장의 광주 초청 강연 포스터. 연합뉴스

‘5·18민주화운동 폄훼’ 논란을 빚은 이진숙 전 방송통신위원장이 광주에서 초청 강연을 예고하면서 지역사회에서 비판이 잇따르고 있다.5일 보수 성향 단체인 호남대안포럼에 따르면 이 전 위원장은 ‘이재명 주권 국가, 어떻게 막을 것인가’를 주제로 오는 8일 강연에 나선다. 이 전 위원장은 당초 5·18 사적지인 전일빌딩245에서 강연을 하기로 했으나, 광주시가 이날 강연 계획을 인지하고 대관을 취소했다.전일빌딩 245 조례에 따라 특정 단체가 정치적 목적으로 시설을 사용할 경우 허가를 취소할 수 있다는 게 광주시의 설명이다.이에 따라 호남대안포럼은 장소를 변경해 강연을 진행하겠다는 입장이다. 이 전 위원장은 2023년 페이스북에서 5·18을 ‘무고한 시민들조차 폭도들의 선동선전에 의해 사망자가 속출하게 된 비극의 날’이라고 왜곡한 댓글에 ‘좋아요’를 눌러 논란이 됐다. 이같은 사실이 알려지면서 국회 인사청문회에서 집중 질타를 받기도 했다.이 전 위원장은 또 윤석열 전 대통령을 옹호하는 발언을 해 비판을 받았다. 이 전 위원장이 광주에서 강연한다는 소식에 시민사회단체는 즉각 반발했다.광주전남촛불행동은 이날 성명을 내고 “5·18 당시 시민군이 계엄군에 맞서 싸웠던 민주화운동 사적지에서 5·18을 모욕하는 극우 인사의 강연은 말이 되지 않는다”며 강연 계획 철회를 촉구했다.