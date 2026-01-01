이혜훈 “널 죽였으면” 보좌진에 폭언… 국힘 “당장 지명 철회하라” 낙마 공세

인턴 직원 질책 녹취 파문

2026-01-02 3면

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 3선 의원 시절 인턴 보좌 직원에게 폭언을 퍼붓는 음성이 공개되면서 파문이 확산하고 있다. 이 후보자 자택에 있는 고장난 프린터를 수리하라는 등 사적 심부름을 시켰다는 의혹도 제기됐다. 당시에는 의원들의 갑질이 잦다는 걸 알아도 쉬쉬하는 분위기가 강했지만 지금은 인권 문제에 대한 사회적 감수성이 상당히 높아진 터라 쉽게 넘어갈 문제가 아니라는 지적도 나온다.한 종편 매체는 지난달 31일 이 후보자가 바른정당 의원이던 2017년 인턴 직원을 질책하는 통화 녹취를 보도했다. 이 후보자는 자신의 이름이 언급된 언론 기사를 해당 직원이 보고하지 않았다는 이유로 “너 대한민국 말 못 알아들어”, “너 아이큐 한자리야”, “내가 정말 널 죽였으면 좋겠다”, “입이라고 그렇게 터졌다고 네 마음대로 지껄이고 떠들어”라는 폭언을 퍼부었다. 해당 직원은 이 일이 있고 나서 보름 만에 의원실 인턴을 관둔 것으로 전해졌다.폭언 녹취 공개 이후 이 후보자 측은 1일 “당시 인턴 직원이 큰 상처를 받은 데 대해 이 후보자가 사죄하는 마음을 갖고 있고 반성하고 있다. 어떤 변명의 여지도 없다”며 사과했다. 박지원 더불어민주당 의원은 이날 페이스북을 통해 “이 후보자로부터 전화가 왔다. 거듭 사과드리고 통렬한 반성을 하며 일로써 국민과 이재명 대통령께 보답하겠다고 했다. 보좌진을 고성으로 야단친 갑질도 송구하다고 인정하고 사과했다”고 전했다.국민의힘은 이 후보자에 대한 송곳 검증과 함께 낙마 공세에 돌입했다. 의원실 보좌진들은 이 후보자의 추가적인 폭언 갑질 사례 찾기에 나섰다. 주진우 의원은 페이스북을 통해 “인턴 직원이 한 주간지에 나온 ‘김문수가 말하는 태극기 집회’라는 제목의 기사에서 ‘이혜훈 의원을 봐라’는 단어가 한 번 나온 것을 보고 안 했다고 입에 담지도 못할 폭언을 퍼부은 것”이라면서 “이재명 대통령은 경기지사 때 갑질은 무관용 원칙이라고 했다. 당장 지명을 철회하라”고 촉구했다.국회 인사청문회를 준비하는 기획처 공무원들은 대응에 비상이 걸렸다. 한 과장급 공무원은 “전해진 말이 아니라 실제 음성으로 듣다 보니 충격이 크다”면서 “사과한다지만 저런 모습이 어디 가겠느냐. 낙마하는 건 아닐까 걱정된다”고 말했다.