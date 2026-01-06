천안에 국립치의학연구원, “220만 충남 도민과 약속”

“천안 유치는 대통령 공약, 실천 대상”
충남도·천안시 KTX역세권 내 용지 매입
국민의힘 충남 천안시 광역·기초 의원을 비롯해 당원과 천안시장 출마 예정자 등이 6일 정부가 국립치의학연구원 입지 선정 방식을 공모로 공식화하고 있다며 “공모 추진을 즉각 중단하고 대통령 공약을 이행하라”고 강조했다.
홍성현 도의장과 안종혁 도의원 등 30여 명은 이날 천안시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 “국립치의학연구원 천안 설립은 220만 충남도민과의 천금 같은 약속”이라며 이같이 밝혔다.
이들은 “치의학연구원 천안 설립은 윤석열 대통령의 지역 핵심 공약이라며 이제 와서 공모 가능성을 내비치는 것은 국정에 대한 신뢰를 스스로 훼손하는 행위”라고 주장했다.
이어 “국가 지도자의 공약은 검토 대상이 아닌 실천 대상”이라며 “경쟁을 부추기는 것은 정부를 믿고 기다려온 충남도민을 기만하는 처사이자 명백한 공약 파기 행위”라고 비판했다.
그러면서 “명분 없는 공모 전환은 지방자치단체 간 과열 경쟁과 불필요한 갈등을 초래할 뿐”이라며 “치의학 산업의 미래를 위해 필요한 것은 책임감 있는 결정과 속도감 있는 사업 추진”이라고 강조했다.
홍성현 도의회 의장은 “천안은 단국대 치과대학, 오스템임플란트 등 국내 최고 수준 치의학 산학연 클러스터가 구축돼 있고 KTX·SRT 천안아산역 중심으로 교통의 요충지”라며 “공모 절차부터 다시 시작하는 것은 국가적 예산과 행정 낭비”라고 했다.
국립치의학연구원 천안 설립은 제20·21대 대통령 공약에 포함됐지만 최근 정부가 공모 가능성도 열어 놓고 있어 유치 경쟁을 벌이고 있다.
충남도와 천안시는 대통령 지역 공약 조속 이행을 위해 치의학연구원 유치 타당성 용역을 마치고, 천안아산 KTX 역세권 내에 설립 용지 5162㎡를 매입했다.
홍성현 충남도의회 의장 등 국민의힘 광역·기초 의원과 천안시장 출마 예정자들이 국립치의학연구원 천안설립 촉구 기자회견을 하고 있다. 이종익 기자
6일 천안시청 브리핑실에서 국립치의학연구원 천안설립 촉구 기자회견이 열리고 있다. 이종익 기자
6일 천안시청 브리핑실에서 국립치의학연구원 천안설립 촉구 기자회견이 열리고 있다. 이종익 기자
