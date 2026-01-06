“베네수엘라 대통령궁 상공에 총성…드론에 대응 사격한 듯”

방금 들어온 뉴스

“베네수엘라 대통령궁 상공에 총성…드론에 대응 사격한 듯”

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-01-06 10:29
수정 2026-01-06 11:04
이미지 확대
베네수엘라 수도 카라카스의 대통령궁 인근에서 5일(현지시간) 오후 8시쯤 총성이 울렸다. 사진은 대통령군을 지키던 보안군이 총성에 대응하는 모습. 자료 : 엑스
베네수엘라 수도 카라카스의 대통령궁 인근에서 5일(현지시간) 오후 8시쯤 총성이 울렸다. 사진은 대통령군을 지키던 보안군이 총성에 대응하는 모습. 자료 : 엑스


5일(현지시간) 베네수엘라 수도 카라카스의 대통령군 인근에서 총격이 발생했다고 AFP통신이 보도했다.

AFP는 소식통을 인용해 이날 오후 8시쯤 카라카스 대통령궁 상공에서 미확인 드론이 목격됐고 보안군이 대응 사격을 실시했다고 전했다.

한 목격자는 “1분 동안 총격이 이어졌다”면서 “니콜라스 마두로 대통령을 체포했던 군사작전 때만큼 강력하진 않았다”라고 말했다.

소셜미디어(SNS)에 올라온 영상에는 상공에 발사된 총알로 추정되는 물체가 포착됐고, 총성이 울린 뒤 보안요원들이 대통령궁으로 달려가는 모습이 담겼다.

총격 사건은 델시 로드리게스 부통령이 임시 대통령으로 취임한 지 불과 몇시간 만에 발생했다고 AFP는 덧붙였다.
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
위로