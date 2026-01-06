“베네수엘라 대통령궁 상공에 총성…드론에 대응 사격한 듯”

이미지 확대 베네수엘라 수도 카라카스의 대통령궁 인근에서 5일(현지시간) 오후 8시쯤 총성이 울렸다. 사진은 대통령군을 지키던 보안군이 총성에 대응하는 모습. 자료 : 엑스 닫기 이미지 확대 보기 베네수엘라 수도 카라카스의 대통령궁 인근에서 5일(현지시간) 오후 8시쯤 총성이 울렸다. 사진은 대통령군을 지키던 보안군이 총성에 대응하는 모습. 자료 : 엑스

5일(현지시간) 베네수엘라 수도 카라카스의 대통령군 인근에서 총격이 발생했다고 AFP통신이 보도했다.AFP는 소식통을 인용해 이날 오후 8시쯤 카라카스 대통령궁 상공에서 미확인 드론이 목격됐고 보안군이 대응 사격을 실시했다고 전했다.한 목격자는 “1분 동안 총격이 이어졌다”면서 “니콜라스 마두로 대통령을 체포했던 군사작전 때만큼 강력하진 않았다”라고 말했다.소셜미디어(SNS)에 올라온 영상에는 상공에 발사된 총알로 추정되는 물체가 포착됐고, 총성이 울린 뒤 보안요원들이 대통령궁으로 달려가는 모습이 담겼다.총격 사건은 델시 로드리게스 부통령이 임시 대통령으로 취임한 지 불과 몇시간 만에 발생했다고 AFP는 덧붙였다.