트럼프 “한국에서 사업할 수 없다”…대통령실 “상황 확인해봐야”

트럼프 “한국에서 숙청 또는 혁명 일어나는 듯”

대통령실 “공식 계정인 건지 확인해봐야”

이미지 확대 트럼프 트루스소셜 캡처 닫기 이미지 확대 보기 트럼프 트루스소셜 캡처

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) “한국에서 숙청 또는 혁명”이 일어나는 것처럼 보인다고 주장했다. 이재명 대통령과의 첫 정상회담을 몇 시간도 남기지 않은 상황에서 부정적인 메시지를 내면서 한미 정상회담을 앞두고 긴장감이 커지고 있다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에서 “한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가”라며 “숙청 또는 혁명같이 보인다”라고 밝혔다. 이어 “우리는 그것을 수용할 수 없고, 거기서 사업할 수 없다”고 했다.트럼프 대통령은 “나는 새 대통령(이 대통령)을 오늘 백악관에서 만난다”며 “이 문제에 관심을 가져주어 감사하다”라고 덧붙였다.트럼프 대통령이 언급한 숙청 또는 혁명은 윤석열 전 대통령에 대한 수사 및 재판에 대한 언급으로 보인다. 한미 정상회담 의제가 막판까지 조율 중인 가운데 한국 측에 대한 견제용 발언이라는 해석도 나온다.대통령실은 트럼프 대통령의 말이 맞는지 확인해봐야 한다는 입장을 보였다. 강유정 대변인은 이날 워싱턴DC의 한 호텔에 마련된 프레스센터에서 브리핑하며 “공식 계정인 건지 확인해봐야 한다”라고 말했다. 이어 “페이크(가짜) 뉴스들이 국내에도 뜨고 있어서 확인해봐야겠다”며 말을 아꼈다.강 대변인이 브리핑을 하던 시점과 동시에 트럼프 대통령의 메시지가 알려졌기 때문에 강 대변인이 이 사실을 인지하지 못한 것으로 보인다.강 대변인은 회담 후 양국 정상의 공동 선언문 등이 나올지에 대해 “좀 더 논의되는 과정”이라고 말했다. 이어 “트럼프 행정부 특성상 상당히 자율적으로 움직이고 있다”고 말해 아직 확정되지 않은 상황인 것으로 알려졌다.