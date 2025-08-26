“이거 나 가져도 돼?” 트럼프가 보자마자 탐낸 李대통령의 ‘이것’

트럼프, 李대통령 ‘서명용 펜’에 관심 표해

트럼프 “갖고갈 거냐” 묻자, 李대통령 즉석 선물

이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 지켜보는 가운데 방명록을 작성하고 있다. 2025.8.26 공동취재

25일(현지시간) 이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 즉석에서 선물한 서명용 펜. 2025.8.26 대통령실 제공

이미지 확대 25일(현지시간) 이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 즉석에서 선물한 서명용 펜. 2025.8.26 대통령실 제공 닫기 이미지 확대 보기 25일(현지시간) 이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 즉석에서 선물한 서명용 펜. 2025.8.26 대통령실 제공

이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령과의 한미 정상회담에 앞서 작성한 방명록 메시지. 2025.8.26 공동취재

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 한미 정상회담을 기념한 서명식에서 이재명 대통령이 사용한 서명용 펜에 관심을 보이자, 이 대통령은 즉석에서 펜을 선물하며 친교를 다졌다.이날 낮 12시 32분쯤 백악관 웨스트윙(서관)에 도착한 이 대통령은 정상회담에 앞서 방명록 서명식을 가졌다. 이 대통령은 트럼프 대통령 안내로 방명록을 작성했다.이 대통령은 다소 두꺼운 두께의 갈색빛 펜으로 방명록을 적어 내려갔다.이 대통령에게 의자를 빼준 뒤 주변을 오가던 트럼프 대통령은 이 대통령이 방명록 서명에 사용한 펜을 집어 들고 관심을 표했다. 그는 “펜은 대통령님의 것이냐”라고 물었고, 이 대통령은 “네, 제가 갖고 있는 펜”이라고 답했다.그러자 트럼프 대통령은 이 대통령의 펜을 들고 “좋다(nice)”를 연발하더니 “도로 가져가실 것이냐. 난 그 펜이 좋다(I like it). 두께가 매우 아름답다. 어디서 만든 것이냐”라며 거듭 관심을 표했다.이 대통령은 웃으며 “한국 것”이라고 답하고 양손을 들어 보이며 가져가도 좋다는 의미의 제스처를 취했다. 트럼프 대통령이 자신이 펜을 사용해도 되느냐고 말하자, 이 대통령은 “영광”이라며 “대통령이 하시는 아주 어려운 사인에 유용할 것”이라고 흔쾌히 응했다.이에 트럼프 대통령은 펜을 들어 주변에 보여주며 “실제로 사용하지는 않겠지만 선물을 아주 영광스럽고 소중하게 간직하겠다”고 말했다.트럼프 대통령은 그러면서 “이 대통령이 떠나시기 전에 선물을 드리겠다”라고 했다. 트럼프 대통령은 이후 이 대통령과 백악관에서 함께 찍은 사진을 바로 현상해 직접 서명을 한 뒤 이 대통령에게 선물로 건넸다고 한다.이 대통령이 이날 방명록 서명에 사용한 펜은 이 대통령이 공식 행사 때 서명용으로 쓰기 위해 별도로 제작된 것이다. 대통령실은 “두 달여에 걸쳐 수공으로 제작한 펜으로 서명에 편한 심이 들어 있다”며 “펜 케이스도 태극과 봉황 문양이 각인돼 있다”고 했다.