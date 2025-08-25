고향 부산 찾고 文 만난 조국 “李정부 성공 위한 좌완투수”

방금 들어온 뉴스

고향 부산 찾고 文 만난 조국 “李정부 성공 위한 좌완투수”

김서호 기자
김서호 기자
입력 2025-08-25 00:47
수정 2025-08-25 00:47
“극우 국힘, 반드시 패퇴시킬 것”
文과 다큐 ‘다시 만날 조국’ 관람

이미지 확대
조국(오른쪽) 조국혁신당 혁신정책연구원장이 24일 경남 양산시 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령과 김정숙 여사를 예방한 뒤 웃으며 인사를 나누고 있다. 양산 연합뉴스
조국(오른쪽) 조국혁신당 혁신정책연구원장이 24일 경남 양산시 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령과 김정숙 여사를 예방한 뒤 웃으며 인사를 나누고 있다.
양산 연합뉴스


광복절 사면 이후 첫 지역 행보로 부산을 찾은 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 24일 “이재명 정부 성공을 위해 뛰겠다”며 “왼쪽, 진보 영역이 비었기 때문에 좌완투수가 되겠다”고 말했다.

조 원장은 지난해 창당 선언을 했던 부산민주공원에서 참배한 뒤 “극우 정당인 국민의힘을 반드시 2026년 (지방선거), 2028년 (국회의원) 선거에서 패퇴시키겠다”며 이같이 말했다.

여권 내에서 사면 뒤 자숙해야 하는 것 아니냐는 지적이 나오는 것과 관련해 “다 저를 위한 고언”이라면서도 “창당 주역으로 공백기가 있어 역할을 하는 것이 필요하다”고 답했다.

조 원장은 이날 오후 문재인 정부 민정수석실 참모들과 함께 경남 양산 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 40분가량 예방했다. 문 전 대통령은 조 원장에게 “대한민국 민주주의를 더 깊고 단단하고 넓게 만들어 줄 것”을 당부했다고 윤재관 혁신당 수석대변인이 전했다.

조 원장은 이후 문 전 대통령과 함께 양산의 한 극장에서 다큐멘터리 영화 ‘다시 만날 조국’을 관람했다. 문 전 대통령은 검찰권 오남용 문제를 지적하는 영화 주제에 공감해 함께 영화를 관람하기로 했다고 한다. 조 원장은 26일부터 2박 3일 일정으로 광주와 전남, 전북을 방문한다.
김서호 기자
2025-08-25 10면
