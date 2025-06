국민의힘 “짐 로저스가 이재명 지지? 사기극”

김문수 “이것이 여론조작”

김문수 국민의힘 대선 후보는 1일 세계 3대 투자자로 꼽히는 짐 로저스 로저스홀딩스 회장이 더불어민주당 이재명 대선 후보에 대한 지지 선언을 한 적이 없다는 보도와 관련해 “이게 바로 여론조작이고 대국민 사기극”이라고 비판했다.김 후보는 이날 페이스북에 “짐 로저스는 오늘 ‘나는 누구도 지지한 적 없다. 이건 사기다’라고 했다”며 ‘짐 로저스의 지지선언을 들었다’는 내용이 담긴 이 후보의 페이스북 글을 함께 올렸다.김 후보는 “가짜 정치하는 사람에게 나라를 맡기면 가짜 평화, 가짜 경제, 가짜 민생으로 돌아온다”며 “6월 3일, 진짜를 뽑아야 할 시간”이라고 덧붙였다.김용태 비상대책위원장도 페이스북에 “국제적 망신”이라며 “유명인 명의를 도용한 투자 사기와 뭐가 다르냐”라고 했다.당 중앙선대위 신나리 외신대변인은 논평에서 “이번 짐 로저스 지지 선언 사기 사건은 단순한 허위 정보 유포를 넘어 외국인 명의를 사적으로 도용해 허위 사실을 퍼뜨림으로써 국민의 공정한 판단을 왜곡하려 한 정치적 사기극”이라고 했다.이준석 개혁신당 대선 후보도 페이스북에 “그냥 거짓말이 일상화돼 있다”며 “어떻게 국민을 상대로 이런 거짓말을 한단 말이냐”라고 했다.이어 “저 발표 이후 주식시장의 변동이 있었다는데 맞는다면 주가조작 세력과 결탁한 것을 수사해봐야 한다”며 “이재명 후보가 대통령이 되면 그냥 이런 꾼들이 계속 등장할 것 같다”라고 지적했다.앞서 개성공단 기업대표단은 지난달 29일 민주당 선대위 총괄선거대책본부 국제협력단 공동단장인 이재강 의원이 국회에서 주최한 회견에서, 세계적인 투자가 로저스 회장이 이재명 후보를 지지했다고 밝혔다.이재명 후보는 같은 날 페이스북에 “짐 로저스의 지지선언을 들었다. 그는 평화에 투자하자고, 미래에 투자하자고, 그래서 대한민국에 투자해야 한다고 말했다”며 “‘평화는 단순히 정치 문제가 아닌 경제전략’이며 ‘대한민국이 동북아의 무역·금융·혁신 허브로 도약할 때’라는 그의 말에 전적으로 동감한다”라고 적었다.반면 국민의힘은 짐 로저스 회장이 “나는 이것에 대해 아무것도 모른다. 누가 작성하고 배포했는지도 모른다”며 “이것이 사기라는 것은 알고 있다(I do know it is a fraud)”라고 반박했다는 입장이다.