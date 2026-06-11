[서울신문·삼성 공동 캠페인] “다단계 의심도 받았지만… 지금은 딸처럼 제품 함께 만들죠”

[청년, 지역의 내일을 만들다] 전통시장 청년 유입 나비효과

이미지 확대 박민지 파동 대표가 경북 포항시 북구 죽도동 죽도시장 내 주단 골목에 지난해 3월 문을 연 로컬 편집숍 ‘파도씨 세탁소’에서 포즈를 취하고 있다. 이곳에서는 지역 자산과 연계한 각종 소품을 판매한다.

김형엽 기자 닫기 이미지 확대 보기 박민지 파동 대표가 경북 포항시 북구 죽도동 죽도시장 내 주단 골목에 지난해 3월 문을 연 로컬 편집숍 ‘파도씨 세탁소’에서 포즈를 취하고 있다. 이곳에서는 지역 자산과 연계한 각종 소품을 판매한다.

김형엽 기자

이미지 확대 동해안 최대 전통시장인 죽도시장 안 주단골목과 파도씨 세탁소 전경. 한복을 찾는 손님이 줄면서 골목을 오가는 발길도 점차 뜸해졌다.

김형엽 기자 닫기 이미지 확대 보기 동해안 최대 전통시장인 죽도시장 안 주단골목과 파도씨 세탁소 전경. 한복을 찾는 손님이 줄면서 골목을 오가는 발길도 점차 뜸해졌다.

김형엽 기자

이미지 확대 충남 홍성군 홍성상설시장에서 지난달 청년과 상인, 지역, 대학이 협력해 운영한 야시장인 ‘청춘장’에 마련된 음식 부스.

마라야주 추진단 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 홍성군 홍성상설시장에서 지난달 청년과 상인, 지역, 대학이 협력해 운영한 야시장인 ‘청춘장’에 마련된 음식 부스.

마라야주 추진단 제공

세줄 요약 포항 죽도시장과 홍성 상설시장에서 청년 상인들이 전통시장에 새 활력을 불어넣었다. 포항의 편집숍은 다단계 의심을 딛고 상인들과 버선 모양 파우치를 만들었고, 홍성 야시장은 3750명 방문과 7000만원 소비를 이끌며 협업 효과를 입증했다. 포항 죽도시장 청년 편집숍, 오해 극복과 정착

상인 협업으로 버선 모양 파우치 등 제품화

홍성 청춘장, 방문객·소비 늘며 시장 활력 확인

2026-06-12 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“다단계로 의심도 받았지만 이제는 같이 화투도 치며 놀아요.”11일 찾아간 경북 포항시 북구 죽도시장 내 주단골목. 각종 옷감을 내건 한복 가게들이 모여 있는 골목에 유달리 분위기가 다른 매장이 눈에 띄었다. 바로 로컬 편집숍 ‘파도씨 세탁소’다. 동해안 최대 규모 전통시장에 뿌리를 내리기 위해 6명의 청년이 합심해 지난해 3월 문을 열었다.세탁소를 운영하는 박민지(27) 파동 대표는 포항에서 나고 자란 토박이다. 파동은 지역 자산을 활용해 각종 콘텐츠를 기획하는 단체다. 동네 친구로, 대학 동창으로 인연을 맺은 파동 식구들이 포항에 남아 지역 정체성을 지켜내는 구심점을 만들기 위해 차린 곳이 파도씨 세탁소다.박 대표는 “경북콘텐츠기업지원센터에 입주해 파동을 운영하다 우리만의 거점 공간이 있어야 지속 가능하겠다는 생각에 죽도시장을 찾게 됐다”며 “우리 어머니나 할머니 세대에게는 익숙한 공간이지만 젊은 세대에게는 낯선 곳이다. 세대를 이어주는 공간이자 지역 정체성을 담고 있는 공간이라는 생각에 선택했다”고 설명했다.고비는 매장 임대 때부터 찾아왔다. 인근 주민 추천으로 한 매장을 찾았지만 건물 소유주가 다단계로 의심해 거절했기 때문이다. 젊은 사람 여럿이 전통시장 안을 몰려다니며 임대할 건물을 구하는 모습이 생경했던 탓이다.박 대표는 “결국엔 우리가 어떤 일을 해왔는지 일일이 종이로 인쇄해 건물주 앞에서 발표한 끝에 허락을 얻어냈다”며 “이제는 주변 어르신들 모두 우리의 일거수일투족에 관심을 갖고 사소한 일상까지 미주알고주알 나눌 정도로 사랑받는 딸 혹은 손녀로 여겨진다”고 너스레를 떨었다.세탁소를 개업하고 개업떡을 돌리자 이웃 상인들도 마음을 열기 시작했다. 옆 매장 할머니가 준 아이디어로 버선 모양 한복 파우치도 만들었다. 기존 상인과 청년 상인이 협업해 제품을 만든 것이다. 지속적으로 제품화를 위해 다양한 형태의 시제품도 만들고 있다.이들이 전통시장에 녹아드는 1년 동안 입소문을 타면서 세탁소를 찾는 청년들은 크게 늘었다. 주말에는 앉아 있을 시간이 없을 정도로 매장이 붐빈다. 첫해 매출은 약 3000만원. 매출과 사업 영역 확장을 위해 인근에 체험형 공방인 ‘파도씨의 집’도 지난달 새롭게 차렸다.전통시장 내 청년 상인 유입은 아직 걸음마 단계이긴 하지만 흐름은 꾸준히 이어지고 있다. 소상공인시장진흥공단이 매년 말 발표하는 전통시장 점포경영 실태조사에 따르면 점포주 중 청년에 속하는 39세 이하 비중은 2021년 3.8%, 2022년 4.2%, 2023년 4.4%, 2024년 3.8%였다.상인 대상으로 조사한 전통시장 육성 정책 선호도에서도 청년 창업 지원은 6.7%로 아직까지는 후순위다. 하지만 충남 홍성군 홍성상설시장을 보면 청년 상인 지원을 위한 실효성 있는 정책 발굴이 필요한 실정이다.이곳에서는 지난달 3주에 걸쳐 ‘첫잔은 마라야주’라는 슬로건 아래 청년과 상인, 대학, 지역이 협력해 야시장인 ‘청춘장’을 운영했다. 매주 금·토요일 청년 창업과 로컬 먹거리, 공연 콘텐츠를 결합해 참여형 야시장으로 꾸몄다. 1주 차에는 전자음악(EDM) DJ 공연, 2주 차에는 청운대 학생들의 뮤지컬 및 버스킹, 3주 차엔 지역 직장인 및 로컬 밴드 공연을 선보였다. 해당 기간 3750명이 방문해 7000만원 상당의 지역 소비가 발생한 것으로 집계됐다.청춘장은 일시적인 방문객 및 소비 증가에 그치지 않았다. 시장 내 청년 창업과 새로운 소비자 유입 가능성을 확인했기 때문이다. 김두홍 마라야주 추진단장은 “처음에는 왜 이런 걸 하느냐며 부정적인 시각으로 바라보던 상인들도 있었지만 예상을 웃도는 방문객이 몰리자 우리 시장에도 청년들이 올 수 있구나 놀란 분들이 많다”며 “평택이나 서산 등 다른 지역 방문객도 많았고 청춘장을 찾은 사람들의 발길이 주변 매장으로 옮겨가는 파급 효과도 확인했다”고 말했다.기존 상인과 청년 창업인들이 어우러졌을 때 발생하는 시너지도 있었다. 김 단장은 “청춘장을 준비하면서 기존 상인들이 청년들에게 먹거리 만드는 방법, 매장 인테리어 등 노하우를 전수했다. 골목과 매장, 빈 점포들을 스스로 청소하며 45년 전통의 시장도 바뀌어야 한다는 점을 체감했다”며 “현재는 청년 운영 매장이 없지만 하반기 내 창업을 목표로 3곳 정도가 준비하는 중”이라고 강조했다.