삼전닉스 성과급 안 부럽네… 최소 수십억원 ‘돈방석’ 직원 4000여명, 스페이스X 상장 ‘대박’

세줄 요약 스페이스X가 뉴욕증시에 상장되면 전·현직 직원 4400여명이 백만장자가 될 전망이다. 이 중 400명은 1500억원 이상을 벌고, 일부 생산직과 초기 직원도 큰 수익을 얻는다. 머스크는 세계 첫 조만장자에 오를 가능성이 크다. 스페이스X 상장으로 직원 4400여명 부자 등극 전망

약 400명은 1500억원 이상 수익 가능성 제기

머스크, 세계 첫 조만장자 등극 가능성 부각

이미지 확대 일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO)가 미국 필라델피아에서 열린 미국대학스포츠협회(NCAA) 레슬링 선수권 대회 결승전을 관람하고 있다. 2025.3.22 AP 연합뉴스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO)가 미국 필라델피아에서 열린 미국대학스포츠협회(NCAA) 레슬링 선수권 대회 결승전을 관람하고 있다. 2025.3.22 AP 연합뉴스 자료사진

이미지 확대 5일(현지시간) 미국 뉴욕 나스닥 거래소 앞에서 스페이스X의 기업공개(IPO)에 반대하는 시위가 벌어지고 있다. 시위대는 스페이스X의 최고경영자(CEO)인 일론 머스크의 기업 지배력 강화를 우려하고 있다. 2026.6.5 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 5일(현지시간) 미국 뉴욕 나스닥 거래소 앞에서 스페이스X의 기업공개(IPO)에 반대하는 시위가 벌어지고 있다. 시위대는 스페이스X의 최고경영자(CEO)인 일론 머스크의 기업 지배력 강화를 우려하고 있다. 2026.6.5 EPA 연합뉴스

이미지 확대 스페이스X의 팰컨9 중형 로켓이 미국 플로리다주 케이프 커내버럴에 있는 케네디 우주센터에서 발사되는 모습. 2018.2.6 AP 연합뉴스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 스페이스X의 팰컨9 중형 로켓이 미국 플로리다주 케이프 커내버럴에 있는 케네디 우주센터에서 발사되는 모습. 2018.2.6 AP 연합뉴스 자료사진

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일론 머스크가 이끄는 우주항공기업 스페이스X가 12일 미국 뉴욕증시에 상장되는 가운데 이 회사 전·현직 임직원 4400여명이 ‘백만장자’(millionaire)가 될 예정이다. 창업자인 머스크는 세계 최초 ‘조만장자’(trillionaire)에 등극할 전망이다.10일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 스페이스X가 기업공개(IPO)를 하면서 전·현직 직원들의 삶이 바뀔 전망이라고 전했다.투자 플랫폼 힐닷컴에 따르면 스페이스X 전·현직 직원 중 4400명 이상이 백만장자가 될 가능성이 높다. 이 가운데 약 400명은 1억 달러(약 1500억원) 이상을 벌어들일 것으로 보인다.상장과 동시에 ‘돈방석’에 앉게 되는 직원 중에는 로켓 발사 현장 시급제 생산직 근로자, 한때 창문도 없던 옛 사무실에서 며칠씩 앉아 일하던 사람들도 있다.스페이스X 직원인 트레버 하이즈도 그중 한 명이다. 그는 안정적인 직장에 들어가라는 부모의 권유를 뿌리치고 스타트업 스페이스X를 선택했고, 이후 정규직으로 입사해 12년간 근무했다. 그가 받은 회사 주식은 10만주가 넘는다. 이 주식은 상장 후 최소 1350만 달러(약 206억원)의 가치를 갖게 될 전망이다.스페이스X는 공모 규모와 시가총액 기준 모두에서 ‘사상 최대’ 기록을 남기게 될 것으로 보인다.상장 첫날 시가총액 1조 7700억 달러를 달성한다면 제너럴일렉트릭(GE)의 약 5배가 된다. 머스크는 세계 최초의 조만장자가 될 것으로 점쳐진다.앤드류 벤슨 힐닷컴 창립자 겸 최고경영자(CEO)는 “대부분의 기업공개에서는 창업자들만 억만장자가 되는 것이 일반적”이라면서 “1억 달러 이상의 대박을 터뜨린 사람이 400명이나 되는 것은 매우 드문 일이며, 이는 스페이스X가 창출하는 엄청난 부를 보여주는 것”이라고 말했다.다만 스페이스X의 모든 직원이 자사주를 보유하고 있는 것은 아니다. 일부 직원은 스페이스X 설립 초기에 자사주를 칠리스 식당 상품권으로 바꿨다는 소문이 돌기도 했다. 이들은 그 선택을 후회하고 있는 것으로 전해졌다.스페이스X에는 현재 2만 2000명의 직원이 일하고 있다.