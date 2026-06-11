7.8조 KDDX 사실상 한화오션에...보안감점이 당락 갈랐다

2년 표류 끝에 본궤도...근소한 차이 결론

후속함 분할 관측 속 상징성·주도권 선점

한화오션 “최종선정시 전력 차질 없도록”

HD현대重 “기술점수 앞서 아쉬운 결과...디브리핑 신청”

이미지 확대 한국형 차기구축함(KDDX) 조감도. HD현대중공업 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국형 차기구축함(KDDX) 조감도. HD현대중공업 제공

세줄 요약 방위사업청이 KDDX 상세설계·선도함 사업 평가를 마무리하며 한화오션이 우선협상대상자로 사실상 선정됐다. HD현대중공업에 적용된 1.2점 보안 감점이 승부를 갈랐고, 2년 넘게 지연된 7조8000억원 규모 사업이 재가동될 전망이다. KDDX 7조8000억원 사업, 한화오션 우세

HD현대중공업 보안 감점이 승부 갈라

2년 넘은 표류 끝, 사업 재가동 전망

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7조 8000억원 규모에 달하는 한국형 차기 구축함(KDDX) 도입의 상세설계와 선도함 건조 사업의 우선협상대상자로 한화오션이 사실상 낙점됐다. 경쟁사인 HD현대중공업이 받은 보안 감점이 당락을 좌우한 것으로 분석된다. 양사의 법적 다툼 등으로 2년 넘게 표류했던 사업이 마침내 본궤도에 오를 전망이다.11일 정부와 업계에 따르면 방위사업청은 한화오션과 HD현대중공업이 제출한 제안서 평가를 마무리하고 양사에 점수를 통보했다. 평가 결과 한화오션이 HD현대중공업보다 근소하게 높은 점수를 얻은 것으로 알려졌다.KDDX 사업은 해군의 노후 구축함을 대체할 6000t급의 최신형 이지스 구축함 6척을 순수 국내 기술로 연구·개발해 건조하는 사업이다. 2011년 처음 소요 제기가 이뤄진 뒤 밑그림을 그리는 ‘개념설계’를 대우조선해양(현 한화오션)이, 이를 바탕으로 구체적 도면을 그리는 ‘기본설계’는 HD현대중공업이 맡았다.양사의 갈등은 HD현대중공업이 한화오션의 개념설계 자료를 불법 촬영 및 유출하면서 시작됐다. 이로 인해 HD현대중공업 관련자 9명이 기소됐고 법원은 2022~2023년 관련자 전원에 대한 유죄를 선고했다.이에 방사청은 올해 12월까지 HD현대중공업에 1.2점의 보안 감점을 적용하기로 했다. HD현대중공업이 법원에 감점 적용 금지 가처분 신청을 냈지만 이달 5일 기각되면서 이번 심사에 감점이 그대로 적용됐다. 양사가 받은 평가 점수의 차이는 HD현대중공업에 적용된 보안 감점보다 작았다고 한다.방사청은 이의신청 등 후속 절차를 2~3주 내에 마무리하고 우선협상대상자를 최종 확정할 예정이다. 이후 추가 협상을 거쳐 다음 달 말 안으로 계약을 체결할 것으로 알려졌다. 건조 능력 등의 문제로 6척의 건조를 두 업체가 3척씩, 또는 4척과 2척으로 나눠서 할 수 있다는 관측도 나오지만 선도함 건조를 맡는 업체가 사실상 주도권을 갖게 된다.한화오션 관계자는 “KDDX 제안서 평가에서 첨단 함정 기술력과 사업 수행 역량을 바탕으로 우수한 평가를 받았다”며 “최종적으로 우선협상대상자로 선정되면 방위사업청과 긴밀히 협의해 지연된 사업 일정을 만회하고 해군 전력 유지에 차질이 없도록 함정 설계·건조 역량을 총동원하겠다”고 밝혔다.HD현대중공업 관계자는 “기술 점수에서 크게 앞섰음에도 불구하고 선정되지 못한 데 대해 아쉽게 생각한다”며 “향후 디브리핑을 신청해 평가 결과에 대한 세부 내용과 근거를 확인할 계획”이라고 말했다.