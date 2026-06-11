“가진 것 이상으로 해낸다”… 거인에 맞서는 ‘붉은 전사’

12일 체코와 월드컵 조별리그 1차전

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세줄 요약 한국 축구대표팀이 2026 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 체코와 맞붙었다. 32강 진출을 위해 첫 경기 승리가 절실한 상황이다. 손흥민은 “가진 것 이상을 해내겠다”고 다짐했고, 홍명보 감독은 선수들의 헌신과 투지를 강조했다. 김태현의 부상 이탈은 변수지만 김민재·이한범이 시크 봉쇄에 나선다. 체코전 필승 과제, 32강 진출 분수령

손흥민·이강인 측면 공격 선봉 전망

김태현 부상 이탈, 수비진 재편 필요

2026-06-12 2면

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태극전사들이 원정 월드컵 첫 8강 진출이라는 꿈을 싣고 대항해에 나선다.홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 멕시코 과달라하라 스타디움에서 12일(한국시간) 오전 11시 열리는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 체코와 격돌한다. 2차전 상대가 이번 대회 공동개최국인 멕시코인 만큼 32강 토너먼트 진출을 위해선 체코전 승리가 필수다.홍 감독은 1차전을 하루 앞두고 열린 공식 기자회견에서 “선수들이 보여 준 헌신적인 모습, 노력하는 모습, 그간 함께 싸운 시련들이 내일 경기에서 나올 수 있도록 하고, 좋은 결과를 얻을 수 있다면 좋겠다”고 강조했다. 홍 감독과 함께 기자회견에 참석한 대표팀 주장 손흥민(로스앤젤레스 FC) 역시 “월드컵은 선수로서 인생을 걸 정도로 중요한 경기다. 내일도 우리가 가진 것 이상을 해내겠다”고 말했다.체코전에선 앞선 세 차례 월드컵을 모두 경험했던 ‘캡틴’ 손흥민이 이강인(파리 생제르맹)과 함께 좌우 측면에서 공격의 선봉이 되어 원톱 스트라이커 오현규(베식타시)를 지원할 것으로 예상된다. 황인범(페예노르트)과 이재성(마인츠)은 중원에서 경기를 지휘한다. 홍 감독이 꾸준히 조련해 온 스리백의 핵심으로 공수 연결고리가 될 양쪽 윙백으로는 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)와 설영우(즈베즈다)가 유력하다.수비에선 김민재(바이에른 뮌헨)가 이한범(미트윌란)과 함께 체코의 원톱 스트라이커 파트리크 시크(레버쿠젠)를 봉쇄하는 역할을 맡는다. 다만 첫 경기를 앞두고 스리백의 나머지 한 자리로 유력한 왼발잡이 센터백 김태현(가시마)이 다친 건 대표팀으로선 악재다. 전날 훈련 중 넘어지면서 발목을 다친 김태현은 조별리그 3경기 모두 출전이 어려울 것으로 전망된다. 그의 자리는 이기혁(강원FC)이 대체할 것으로 보인다. 수문장은 발밑이 좋은 김승규(FC도쿄)가 유력하다.장지현 해설위원은 “체코는 오른쪽 윙백 블라디미르 초우팔(호펜하임) 쪽에 공간이 나오는 경우가 많다”며 “그곳을 집중 공략하려면 한국의 왼쪽 라인 공격이 살아나야 한다. 우리 미드필더진과 손흥민이 협력 플레이로 체코의 배후 공간을 노려야 한다”고 짚었다.