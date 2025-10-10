공간 설계하고 전선 정비하고… “업무 능력 살려 청년 도와 뿌듯”[청년희망터와 함께하는 사람들]

방금 들어온 뉴스

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2025-10-09 23:57
수정 2025-10-09 23:57
재능 나누는 삼성물산 직원들

청년 활동 공간 개선 회의 중인 삼성물산 임직원과 서천 지역 청년 단체 ‘플레이어스’. 삼성물산 제공
청년 활동 공간 개선 회의 중인 삼성물산 임직원과 서천 지역 청년 단체 ‘플레이어스’.
삼성물산 제공


“업무 능력을 살려 청년들을 도울 수 있어 뿌듯했습니다.”

지난달 23일 충남 서천군 서천읍 마을회관 앞. 아침부터 회관 주변이 분주했다. 작업복을 입은 삼성물산 임직원 40여명이 공구를 챙기며 청년 단체 ‘플레이어스’의 활동 공간으로 향했다. 낡은 목재를 손보고 전선 정비와 공간 재배치 작업에 구슬땀을 흘렸다.

삼성물산 건설부문 최유진 프로는 “사전 답사 때 청년들이 쓰는 공간의 불편함을 보고 개선 아이디어를 구체화했다”며 “회사에서 익힌 기술을 그대로 살려 도움을 줄 수 있어 뿌듯했다”고 말했다.

지역 청년 예술단체 플레이어스의 강대근 대표는 “말로만 전한 의견이 전문가들의 손에서 현실이 되는 걸 보고 놀랐다”며 “한옥 건물의 특징을 살린 효율적인 공간 재배치만으로도 새로운 공간으로 거듭나게 될 것 같아 기대된다”고 말했다.

이날 삼성물산 직원들은 공간 설계 자문뿐 아니라 전기 안전 점검, 농촌 일손 돕기, 마을 환경 정화 등으로 지역 주민들과 하루를 함께했다. 삼성물산은 이번 봉사활동을 계기로 지역 청년들에게 멘토링과 컨설팅을 이어 갈 계획이다.



삼성물산 관계자는 “전문성을 지역사회와 나누는 것이 기업이 할 수 있는 가장 실질적인 사회 공헌”이라면서 “앞으로도 청년들의 꿈을 뒷받침하는 동반자가 되겠다”고 말했다.
서천 김형엽 기자
2025-10-10 12면
