美영부인 두문불출, 백악관 대변인 사임 뒤에 그녀가?[월드핫피플]

세줄 요약 멜라니아 여사가 한달 가까이 공식 행사에 불참했고, 백악관 대변인 사임과 맞물려 나탈리 하프 보좌관의 존재감이 부각됐다. 하프는 트럼프의 소셜미디어와 일정 관리를 맡는 핵심 측근으로, 갈등설과 해고설까지 번졌다. 멜라니아 한달째 공개석상 불참, 배경 주목

하프 보좌관 존재감 확대, 핵심 측근 부상

레빗 대변인 사임과 갈등설·해고설 확산

이미지 확대 나탈리 하프(왼쪽)가 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언을 트루스 소셜에 게시하고 있다. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 나탈리 하프(왼쪽)가 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언을 트루스 소셜에 게시하고 있다. 엑스 캡처

이미지 확대 지난 2024년 대선 유세 기간 나탈리 하프(왼쪽)가 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언을 트루스 소셜에 게시하고 있다. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난 2024년 대선 유세 기간 나탈리 하프(왼쪽)가 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언을 트루스 소셜에 게시하고 있다. 엑스 캡처

이미지 확대 나탈리 하프 보좌관이 지난 14일 대통령 전용기에서 내리고 있다. 뉴욕 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 나탈리 하프 보좌관이 지난 14일 대통령 전용기에서 내리고 있다. 뉴욕 AFP 연합뉴스

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미국 대통령 부인 멜라니아 트럼프 여사가 한달 가까이 두문불출하고, 백악관 대변인이 갑작스럽게 사임한 배경으로 나탈리 하프(35) 보좌관이 거론된다.미국 매체 타임스 나우는 멜라니아 여사가 한달 동안 공식 무대에 모습을 드러내지 않고, 남편과 함께 주요 행사에도 참여하지 않는 것이 하프 보좌관의 존재감이 눈에 띄게 커진 것과 맞물려 있다고 18일 전했다.멜라니아 여사는 지난달 28일 린지 그레이엄 상원 의원의 장례식에 참석하지 않았으며, 암살 미수 총격 사건 이후 다시 열린 백악관 기자단과의 만찬에도 모습을 드러내지 않았다.그가 가장 최근 공식 석상에 등장한 것은 지난달 19일 뉴저지 메트라이프 스타디움에서 열린 월드컵 결승전이었다.하프 보좌관은 트럼프 대통령의 소셜미디어 트루스소셜의 관리를 맡고 있으며, 인쇄물을 선호하는 대통령을 위해 항상 휴대용 프린터를 가지고 다니며 주요 기사와 이메일을 출력해 제공하고 있다.하프 보좌관은 지난달 튀르키예 나토 정상회의에 참석한 트럼프 대통령이 이란의 암살 위협에 대비해 전용기에서 군용기로 옮겨탈 때 동행한 소수의 측근에 포함되면서 논란을 낳았다.그는 지난 5월 멜라니아 여사는 같이 가지 않은 트럼프 대통령의 중국 국빈 방문에도 동행했으며, 대통령의 가장 충성스러운 보좌관으로 꼽힌다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이달말 두 어린 자녀의 육아를 위해 사임한다고 발표했다.하지만 2024년 첫째 아들을 낳은 뒤 며칠 만에 트럼프 대통령의 암살 미수 사건으로 복귀한 전례에 비춰보면 레빗 대변인이 육아때문에 사임한다는 설명이 어울리지 않는다는 지적이다.특히 최근 대통령 전용기 안에서 트럼프 대통령과 하프 보좌관이 붙어 앉아 대화를 나누는 동안 레빗 대변인은 떨어져서 있는 영상이 공개되면서 하프 보좌관과 레빗 대변인 사이의 갈등설이 증폭됐다.소셜미디어 엑스(X) 등을 통해서는 하프 보좌관이 레빗 대변인을 해고시켰다는 주장도 제기됐다.트럼프 대통령이 나토정상회의에서 전용기 안에 ‘인간 미끼’로 백악관 기자단을 비롯해 레빗 대변인은 남겨두고 하프 보좌관 등 소수의 측근만 데리고 군용기로 갈아탔다는 관측도 나왔다.하프 보좌관은 2025년 1월 트럼프 대통령의 2기 취임과 함께 임명직으로 백악관 근무를 시작했으며, 백악관 출입기자들이 쓴 책 ‘정권교체’에서 트럼프 대통령은 참모들에게 “너희는 모두 나가서 돈을 벌겠지만 하프는 절대 나를 떠나지 않을 것이다”라고 말한 것으로 묘사됐다.2020년부터 하프 보좌관은 우파 방송인 원 아메리카 뉴스 네트워크에서 진행자로 활동했다. 그가 트럼프 대통령과 일하게 된 계기는 골암을 앓다가 트럼프 대통령이 서명한 법안 덕분에 치료받을 수 있었다고 2019년 폭스뉴스에서 밝힌 것이 계기가 됐다.하프 보좌관은 트루스소셜에서 버락 오바마 전 대통령을 유인원으로 묘사하거나, 인공지능이 생성한 ‘트럼프 예수’ 이미지를 게시한 데 대한 책임이 있다.