‘첫 통합광역의회’ 91명, 12개 상임위 활동… 반도체 클러스터 등 5개 특위 운영

전남 55명·광주 24명·비례 12명

전반기 부의장엔 조석호·김문수

이미지 확대 전국 최초 통합광역의회인 전남광주통합특별시의회가 지난달 13일 전남청사에서 개원식을 갖고 공식 출범했다.

전남광주통합특별시의회 제공 닫기 이미지 확대 보기 전국 최초 통합광역의회인 전남광주통합특별시의회가 지난달 13일 전남청사에서 개원식을 갖고 공식 출범했다.

전남광주통합특별시의회 제공

세줄 요약 전남광주통합특별시의회가 전국 첫 광역 통합 의회로 91명 체제를 갖췄다. 12개 상임위와 5개 특위를 운영하며, 반도체 클러스터 조성과 기본사회 구축을 지원하는 상설특위도 본격 가동했다. 전국 첫 광역 통합 의회 출범

91명 의원, 12개 상임위·5개 특위 구성

반도체 클러스터·기본사회 특위 가동

2026-08-19 22면

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전국에서 처음으로 광역자치단체 간 통합으로 탄생한 전남광주통합특별시의회는 모두 91명의 의원이 12개 상임위원회와 5개 특별위원회를 구성, 운영하고 있다.전남과 광주가 통합되면서 전남권에 지역구를 둔 55명, 광주권에 지역구를 둔 24명이 한 가족이 됐다. 비례대표는 12명이다. 통합특별시의회는 특히, 호남권 반도체 클러스터 및 기본사회 구축을 지원하기 위한 특위를 처음으로 구성해 본격 활동을 시작했다.상임위의 경우 의회운영위원회(이하 위원장 신민호)는 15명, 기획재정위(임형석)와 행정소방위(박성재), 미래산업위(이귀순)가 각각 8명씩으로 구성됐다. 농수산위(류기준)는 9명, 기후환경에너지위(박원종)와 일자리경제위(진호건), 안전건설위(강정일), 도로교통위(강수훈)도 8명씩이다. 문화관광체육위(홍기월)와 보건복지위(안평환) 8명씩, 그리고 교육위(최정훈) 9명 등이다.특위로는 시청 예산결산특위(한춘옥)가 21명, 교육청 예산결산특위(박선준) 15명, 윤리특위(김강헌)가 13명씩으로 꾸려졌다.특히, 이번 통합특별시의회에선 삼성전자와 SK하이닉스의 800조원 규모 반도체 생산기지 투자 계획을 뒷받침할 ‘반도체 클러스터 조성 지원 상설특위(김성일·15명)’가 구성됐다. 또, 이재명 대통령의 기본사회 정책 실현을 위한 기본사회 상설특위(박필순·13명)도 운영 중이다.통합시의회 초대 의장은 송형곤 의원, 부의장은 조석호·김문수 의원, 원내대표는 강문성 의원 그리고 대변인은 김진남 의원이 각각 맡아 전반기를 이끌어간다.