[인사] 한국마사회

한국마사회가 미래전략본부장 겸 경영지원본부장, 영남·제주지역본부장 등 임원 인사를 발표했다. 비서실장, 홍보실장, 기획조정처장 등 실처장급과 여러 부장·지사장급도 함께 배치해 조직을 재정비했다.

임원 및 지역본부장 인사 발표

실처장급 주요 보직 대거 재배치

부장·지사장급까지 폭넓은 조정