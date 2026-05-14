특허 등 산업재산권 출원 증가…하반기·신규 출원인이 ‘견인’

특허 신규 출원인 1년 전보다 18.5% 상승

K-뷰티 성장에 중소기업·개인 등 상표 출원

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세줄 요약 지난해 특허·상표·디자인 등 산업재산권 출원이 전년보다 늘었다. 하반기 출원이 집중되며 회복세를 보였고, 첫 출원인인 신규 출원인의 증가가 흐름을 이끌었다. K-뷰티, 전자상거래, 게임, 의료 분야의 창업·벤처 확산도 영향을 줬다. 산업재산권 출원 증가, 특허·상표·디자인 모두 확대

하반기 출원 집중, 신규 출원인 증가가 상승 견인

K-뷰티·창업·벤처 확산, 분야별 출원 회복

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지난해 특허와 상표 등 산업재산권 출원이 증가한 것으로 나타났다. 하반기, 특히 산재권을 첫 출원하는 신규 출원이 크게 늘었다.14일 지식재산처에 따르면 지난해 출원된 산재권은 특허 26만 797건, 상표 32만 4926건, 디자인 6만 935건으로 전년 대비 각각 5.9%, 2.8%, 1.6% 증가했다. 하반기 출원이 집중됐다. 특허 15만 1475건, 상표 17만 2511건, 디자인 3만 2867건으로 전년 동기 대비 각각 9.3%, 7.3%, 4.1% 늘었다. 기업과 개인 등 신규 출원인은 특허가 2만 3735건으로 1년 전과 비교해 18.5%, 상표는 9.2% 증가한 6만 8759건에 달했다.신규 출원은 상표의 경우 K-뷰티 성장으로 화장품(세정제 및 화장용품 제제) 관련 출원이 41.3% 증가한 7320건으로 잠정 집계됐다. 특히 독립적으로 운영하는 인디 브랜드의 인기로 중소기업·개인을 중심으로 출원이 늘었다. 외국인(3276건)은 국내 K-뷰티가 글로벌 트렌드를 선도하면서 전략적으로 시장 진입을 위해 국내에 출원한 것으로 분석됐다.특허는 전자상거래·게임·의료 등 창업과 벤처 투자가 활발한 분야를 중심으로 신규 출원 비중이 증가했다. 신규 출원인의 출원 비중은 2024년까지 감소하다 지난해 증가세로 전환됐다.또 경제정책 불확실성(EPU) 지수와 산재권 출원 동향을 분석한 결과 지난해 상반기 상승했던 EPU 지수가 하반기 하락하면서 상표·디자인 출원이 회복하는 양상을 보였다. 벤처·창업 관련 지표도 지난해 하반기 개선 흐름이 확인되는 것과 맥락을 같이 한다. EPU 지수 변동이 상표·디자인 출원보다 약 2개월 선행하는 것으로 분석됐다.정연우 지식재산처 차장은 “경제 상황과 신규 출원인 등 출원 변화에 따른 지식재산권 확보 전략을 지원하겠다”며 “생성형 AI를 활용한 산재권 출원 증가에 따른 심사 지연 등을 대비할 수 있는 대책도 마련할 계획”이라고 밝혔다.