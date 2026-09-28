새달 2~3일 ‘서울관광 온 페스타’
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서울시 ‘2026 서울관광 온(ON) 페스타’ 홍보물.
서울시 제공
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서울시는 다음달 2일부터 3일까지 남산 팔각정 일대에서 ‘2026 서울관광 온(ON) 페스타’를 연다고 27일 밝혔다. 남산의 상징성과 도심 경관에 공연과 체험을 더해 시민과 국내외 관광객이 머물며 즐기는 새로운 관광 경험을 선보인다는 취지다.
시와 서울시관광협회가 함께 개최하는 축제 기간 전통공연과 태권도, K-팝과 밴드 공연은 물론 시민과 관광객이 참여하는 체험 행사까지 열린다. 첫날인 10월 2일은 ‘서울의 전통, 남산에서 마주하다’를 주제로 남산봉수대 전통공연과 사자놀이, ‘남산 리듬 챌린지’ 등을 선보인다. 개막공연에서는 국악·클래식과 팝페라를 결합한 무대와 가수 민경훈의 K-팝 공연이 펼쳐진다.
둘째 날인 3일에는 ‘지금의 서울, 남산의 밤’을 주제로 민요·사물놀이, 조선 마술패, 태권도 공연을 선보인다. K-팝 댄스 공연과 관람객 참여형 댄스 클래스 등도 진행한다. 폐막공연에서는 국악과 비보이를 결합한 무대에 이어 밴드 딕펑스가 마지막을 장식한다.
노성철 서울시의원, 동작구 시비 투자사업 간담회 참석
서울시의회 노성철 의원(더불어민주당·동작3)이 지난 22일 동작구청이 주관한 ‘동작구 시비 투자사업 주요현황 간담회’에 자리를 함께하고, 구의 핵심 사업 추진 현황과 2027년도 서울시 예산 확보 방안을 머리 맞대어 논의했다. 동작구 지역구 서울시의원 4명을 초청해 진행된 이번 간담회 자리에는 동작구청장을 비롯해 관련 국·과장급 간부들이 다수 참석하여 주요 현안의 경과를 공유하고 서울시 차원의 재정 지원 필요성을 집중 설명했다. 특히 동작구청 측이 관내 시의원들을 일제히 초청하여 시비 지원이 시급한 사업들을 총망라해 브리핑하고 협조를 공식 요청한 것은, 지난 민선 8기 지방정부 체제에서는 쉽게 접하기 힘들었던 매우 이례적인 행보다. 이는 산적한 지역 현안을 속도감 있게 해결하고 서울시 예산을 최대한 확보하기 위해 구청 차원에서 전향적이고 적극적인 협치를 도모하겠다는 명확한 의지를 보여준 것으로 풀이된다. 이날 노 의원은 동작구청이 서울시에 시비 지원을 요청한 사업 가운데 상도1동과 사당3·4·5동 관련 사업을 중심으로 추진 상황과 예산 확보 가능성을 점검했다. 주요 사업은 ▲상현중학교 옹벽 정비 및 도로 개선 10억원 ▲까치산 무장애숲길 2단계 조성 18
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축제에는 시민과 관광객 누구나 무료로 참여할 수 있다. 일정과 프로그램은 축제플랫폼 ‘펀서울’ 홈페이지에서 확인할 수 있다.
2026-09-28 23면
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