메디아크, 베트남 K-BRAND 엑스포서 MOF 기반 두피관리 브랜드 ‘더마모프’ 소개

세줄 요약 메디아크가 베트남 호찌민 K-브랜드 엑스포 2026에서 MOF 기술을 적용한 두피관리 브랜드 더마모프를 선보였다. DHT 흡착, 활성산소 제거, 유효성분 저장·전달 기능을 소개하며 현지 바이어와 유통·사업화 방안을 논의했고, 베트남 시장 진출 가능성을 검토했다. 호찌민 K-브랜드 엑스포서 더마모프 첫 소개

MOF 기반 DHT 흡착·항산화 기술 강조

현지 바이어 상담으로 베트남 진출 검토

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바이오·소재 전문기업 메디아크(MediArk·대표 김세나)가 지난 8월 27일부터 29일까지 베트남 호찌민 화이트팰리스 컨벤션센터에서 열린 ‘K-브랜드 엑스포 2026(MEGA-US EXPO 2026)’에 참가해 MOF 기술을 적용한 두피관리 브랜드 ‘더마모프(DERMAMOF)’를 현지에 소개했다.메디아크는 이번 행사에서 탈모완화 기능성화장품 샴푸와 스칼프 세럼 등을 중심으로 더마모프 제품과 핵심 소재 기술을 선보였다. 현장에서는 MOF를 활용한 DHT 관리, 활성산소 제거, 유효성분 저장·전달 기술을 소개하고 현지 바이어들과 제품 유통 및 사업화 방안을 논의했다.MOF(금속유기골격체, Metal–Organic Framework)는 금속 이온이나 금속 클러스터와 유기 리간드가 규칙적으로 연결돼 형성되는 다공성 결정 구조체다. 작은 입자 내부에 많은 기공을 만들 수 있어 넓은 표면적을 확보하며, 특정 분자를 흡착하거나 유효성분을 저장·방출하는 소재로 활용된다.메디아크는 이러한 MOF의 다공성 구조와 선택적 흡착, 물질 저장·전달 특성을 두피관리 분야에 적용한 자체 소재 기술을 개발해 왔다. 김세나 대표는 석사과정부터 약 19년간 MOF를 연구한 연구자로, 서울대학교에서 박사학위를 받은 뒤 서울대학교병원 의학연구원에서 신약개발과 생체적합성 소재 연구를 수행했다.더마모프에 적용된 MOF 기술은 남성형 탈모와 관련된 디하이드로테스토스테론(DHT)의 흡착·관리에 초점을 맞췄다. DHT는 유전적으로 민감한 모낭에서 모발 성장기를 단축시키고 모낭 소형화에 관여하는 것으로 알려져 있다. 메디아크는 MOF의 다공성 구조를 활용해 두피 환경의 DHT를 흡착하도록 설계한 소재 기술에 주목했다.또한 더마모프에 적용된 화장품용 MOF 소재는 DHT 흡착과 함께 두피에서 발생하는 활성산소(ROS) 제거, 유효성분 저장·전달 기능을 갖도록 설계됐다. 회사가 자체 시험한 결과 최대 400시간 동안 지속되는 항산화 특성이 확인됐으며, 이를 제품 기술에 적용하고 있다.제품군은 남성과 여성의 두피 니즈에 따라 차별화됐다. 남성용 제품은 DHT 흡착과 활성산소 관리에, 여성용 제품은 활성산소 제거와 유효성분 저장·전달 기능에 중점을 뒀다.메디아크는 탈모완화 기능성화장품에 적용되는 자체 MOF 소재를 국제화장품 원료집(ICID)에 등재하고, 이를 기반으로 화장품용 MOF 원료와 더마모프 완제품을 생산하고 있다. 이를 통해 연구 단계의 MOF 기술을 원료 제조·품질관리·제형 적용·완제품 생산으로 이어지는 상용화 체계로 확장하고 있다.메디아크 관계자는 “MOF는 기공 크기와 표면 특성을 목적에 맞게 설계할 수 있다는 점에서 기존 화장품 소재와 차별화된다”며 “더마모프에는 DHT 흡착, 활성산소 제거, 유효성분 저장·전달이라는 MOF의 구조적 장점을 두피관리 기술로 담아냈다”고 설명했다.이번 박람회에서 메디아크는 베트남 현지 바이어와 유통 관계자에게 더마모프 제품과 MOF 소재 기술을 소개하고 시장 반응을 확인했다. 회사는 상담 결과를 토대로 현지 파트너와 후속 논의를 이어가며 베트남 유통·사업화 방안을 단계적으로 검토할 계획이다.메디아크는 MOF 소재 설계 및 전달 기술을 기반으로 약물·유전자 전달 플랫폼, 바이오소재, 의약품, 더마코스메틱 사업을 추진하고 있다. 향후 더마모프를 통해 MOF 소재의 소비자 제품 적용 범위를 넓히는 한편, MOF 기반 바이오소재와 신약개발 연구개발도 지속할 예정이다.한편, 메디아크는 서원대학교가 운영하는 ‘2026년 창업도약패키지(일반형)’에 선정되었다. 창업도약패키지 지원사업은 창업 3년 이상 7년 이내의 도약기 창업기업을 대상으로 스케일업을 지원하는 정부 대표 사업화 프로그램으로 성장 가능성과 기술력을 갖춘 기업을 선발해 사업화 자금(최대 2억 원)과 함께 주관기관 특화 프로그램을 종합 지원한다.