콘크리트 사이 삶을 설계하다... 런던 바비칸이 던진 질문

세줄 요약 런던 바비칸은 전쟁 폐허 위에 세운 주거단지지만, 자연과 문화, 교육과 편의시설을 함께 품은 도시 속 작은 도시로 평가된다. 브루탈리즘 콘크리트 외피와 140여 가지 주거 유형, 바비칸센터의 공연·미술 기능이 결합해 삶의 질을 높였고, 한국 아파트에 새로운 주거 상상력을 던진다. 전쟁 폐허 위에 조성된 바비칸 주거단지

자연·문화·생활 인프라를 함께 품은 설계

한국 아파트에 던지는 주거 상상력의 질문

이미지 확대 바비칸의 고층 주거동. 바비칸은 제2차 세계대전 당시 폭격으로 폐허가 된 지역을 재개발해 조성한 주거·문화 복합단지다. 거친 콘크리트 건축물 사이로 주거 공간과 정원, 호수, 문화시설 등이 어우러져 하나의 도시를 이루고 있다. 런던 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 바비칸의 고층 주거동. 바비칸은 제2차 세계대전 당시 폭격으로 폐허가 된 지역을 재개발해 조성한 주거·문화 복합단지다. 거친 콘크리트 건축물 사이로 주거 공간과 정원, 호수, 문화시설 등이 어우러져 하나의 도시를 이루고 있다. 런던 홍윤기 기자

이미지 확대 바비칸 중앙 광장에서 시민들이 광장에서 대화를 나누고 휴식을 취하는 등 여유로운 시간을 보내고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 바비칸 중앙 광장에서 시민들이 광장에서 대화를 나누고 휴식을 취하는 등 여유로운 시간을 보내고 있다.

이미지 확대 도보에 설치된 조명에 맞은편 건물이 비치고 있다. 곳곳에 세심한 디자인 요소가 녹아 있다. 닫기 이미지 확대 보기 도보에 설치된 조명에 맞은편 건물이 비치고 있다. 곳곳에 세심한 디자인 요소가 녹아 있다.

이미지 확대 바비칸 곳곳에는 빛을 활용한 시각적 요소가 더해져 있다. 빛이 들어오는 시간과 각도에 따라 공간이 다른 모습을 보인다. 닫기 이미지 확대 보기 바비칸 곳곳에는 빛을 활용한 시각적 요소가 더해져 있다. 빛이 들어오는 시간과 각도에 따라 공간이 다른 모습을 보인다.

이미지 확대 사진 가운데 흰색 건물이 바비칸 센터의 일부다. 서로 다른 형태와 높이의 건물들이 한데 어우러져 이질적인 풍경을 만든다. 닫기 이미지 확대 보기 사진 가운데 흰색 건물이 바비칸 센터의 일부다. 서로 다른 형태와 높이의 건물들이 한데 어우러져 이질적인 풍경을 만든다.

이미지 확대 바비칸 센터와 주거동을 잇는 다리의 콘크리트 기둥. 건축물 곳곳의 틈과 공간을 활용해 다양한 시각적 효과를 연출했다. 닫기 이미지 확대 보기 바비칸 센터와 주거동을 잇는 다리의 콘크리트 기둥. 건축물 곳곳의 틈과 공간을 활용해 다양한 시각적 효과를 연출했다.

이미지 확대 곡선과 직선 등 건물마다 서로 다른 형태와 마감이 눈길을 끈다. 닫기 이미지 확대 보기 곡선과 직선 등 건물마다 서로 다른 형태와 마감이 눈길을 끈다.

이미지 확대 바비칸 주거동의 테라스에 주민들이 가꾼 나무와 화분이 놓여 있다. 곳곳에서 자연 친화적인 모습을 볼 수 있다. 닫기 이미지 확대 보기 바비칸 주거동의 테라스에 주민들이 가꾼 나무와 화분이 놓여 있다. 곳곳에서 자연 친화적인 모습을 볼 수 있다.

이미지 확대 원형 저층 주거동 중앙에서는 공연과 영화 상영 등이 열리며, 주민들은 각 세대 테라스에서도 관람할 수 있다. 닫기 이미지 확대 보기 원형 저층 주거동 중앙에서는 공연과 영화 상영 등이 열리며, 주민들은 각 세대 테라스에서도 관람할 수 있다.

이미지 확대 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. 아파트들이 빽빽하고 균일하게 들어서 있다. 서울 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. 아파트들이 빽빽하고 균일하게 들어서 있다. 서울 홍윤기 기자

이미지 확대 바비칸의 불빛이 런던의 밤을 밝히고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 바비칸의 불빛이 런던의 밤을 밝히고 있다.

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지난 8일(현지시간) 찾은 영국 런던 ‘바비칸’은 잿빛 콘크리트와 초록빛 자연이 교차하는 모습이었다. 거대한 기둥 아래로 물이 흘렀고, 물이 고여 만들어진 연못 위론 수련이 떠다녔다. 각 세대 발코니마다 나무와 화분이 자랐다. 연못가와 광장은 책을 읽고 이야기를 나누는 사람들로 가득 찼다. 거친 콘크리트 사이를 자연이 메우고 사람들의 일상이 다채로운 공기를 더하는 곳. 주거단지면서도 미학적 가치와 자연의 역동성, 문화적 활기를 한데 품은 바비칸의 풍경이었다.뜻밖에도 이 풍경의 시작은 폐허였다. 제2차 세계대전 당시 폭격으로 크리플게이트(현 바비칸 부지) 일대는 사실상 초토화됐다. 전쟁이 끝난 뒤 도시재생 사업을 진행하던 런던시는 이 부지를 단순히 복구만 하는 건 원치 않았다. 약 16만 5000제곱미터에 달하는 그곳을 완전히 새로운 주거 패러다임의 시험장으로 삼고자 했다. 단순 거주공간이 아닌, 그 안에만 있어도 삶을 향유할 수 있는 ‘도시 속 작은 도시’를 구성하려 한 것이다. 그 뜻을 받들어 건축회사 ‘체임빌런, 파월 앤 본’이 설계의 총대를 멨다. 2000여가구의 주택과 함께 학교, 교회, 도서관 등 생활 인프라 시설을 배치했다. 건물 사이에 정원과 인공호수, 공중 보행로를 만들어 단조롭지 않게 공간을 연출했다.특히 대규모 복합문화시설 ‘바비칸센터’는 화룡점정이었다. 1982년 문을 연 바비칸센터엔 1943석 규모의 콘서트홀을 비롯해 두 개의 공연장과 세 개의 영화관이 들어섰다. 그뿐 아니라 미술관과 도서관, 2000종 이상의 열대식물이 자라는 온실까지 갖췄다. 런던 심포니 오케스트라는 개관 때부터 이곳을 거점으로 삼았고 세계적인 예술가들이 무대에 올랐다. 우리나라 피아니스트 조성진도 그중 한 명이다. 아파트 단지 안에 세계적인 오케스트라가 상주하는 공연장이 공존한다고 상상해보면, 바비칸이 지닌 주거 이상의 의미와 위상을 짐작해볼 수 있을 것이다.놀라운 지점은 이토록 풍성한 도시를 감싼 외피가 투박하기 그지없는 콘크리트라는 사실이다. 콘크리트는 바비칸의 건축 양식 ‘브루탈리즘’을 대표하는 소재다. 브루탈리즘은 단순한 형태의 콘크리트 구조물을 특징으로 한다. 재료의 순수성, 즉 콘크리트 본연의 거친 질감을 가장 중요하게 여긴다. 화려한 장식을 의도적으로 배제하는 대신 건물 전체를 콘크리트 조각상처럼 만들어 기하하적 예술성을 살렸다. 실제 바비칸 건물의 벽면을 유심히 들여다 보면 표면이 규칙적으로 울툴불퉁하게 깎여있다. 바비칸 건설 당시 숙련공들이 드릴을 사용해 모든 벽면에 일일이 일정한 간격의 홈을 파냈다고 한다.그렇다면 바비칸이 반세기가 지난 지금까지도 사람들이 살고 싶어 하는 공간으로 남은 이유는 무엇일까. 런던시는 단순히 집을 공급하는 데 그치지 않고 문화와 교육, 편의시설과 자연을 한데 담아 삶의 질을 높이는 일종의 ‘주거 유토피아’를 만들고자 했다. 내부 역시 획일적으로 설계하지 않았다. 바비칸에는 무려 140여 가지의 서로 다른 주거 유형이 존재한다. 어떤 공간을 만들고 그 안에 무엇을 채워 넣을지 치열하게 고민한 건축 철학의 흔적이다. 그 고민은 사람들의 삶과 도시의 모습까지 바꿔놓았다. 사람들을 끌어당기는 바비칸의 힘은 바로 여기에 있다.한국의 아파트로 시선을 돌려보자. 콘크리트로 만든 집적된 주거단지라는 점에선 바비칸과 언뜻 비슷해 보인다. 형식적 장식을 최소화하고 효율성을 극대화했다는 점에서 브루탈리즘적 속성도 띠고 있다. 하지만 한국의 아파트엔 바비칸이 지닌 건축의 독창성과 예술성, 문화적 충만함, 지적 향기 등이 빠져있다. 한마디로 바비칸은 전세계에 딱 하나뿐인 건축물이지만, 아파트는 전국적으로 약 2만개 존재하는 천편일률적 건물에 불과하다. 서울, 부산, 대전 어느 지역을 가더라도 최근 지어진 아파트들의 모양새는 서로 엇비슷하다.그렇다면 앞으로 지어질 아파트 중 딱 한 곳만이라도 바비칸처럼 만들어보는 건 어떨까. 우리나라의 아파트 착공 물량은 매년 20~30만호에 이른다. 그만큼 곳곳에서 새로운 주거공간이 끊임없이 만들어지고 있다. 그중 일부는 기존의 아파트와는 딴판인 건축적 개성과 미학적·문화적 가치를 지닌 공간으로 만들어볼 수도 있지 않을까. 런던시가 바비칸을 통해 건축 예술의 힘을 보여준 것처럼, 그동안 주목받지 못했던 장소에 새로운 가치를 만들어낼 수도 있다. 그러다 세월이 흐르면 그곳이 바비칸처럼 문화유산으로 지정되고, 시민들의 사랑을 받고 있을지도 모른다.