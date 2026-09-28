조희대, 대법관 재제청 거부 논란에 “국정감사 통해 입장 전달하겠다”

세줄 요약 조희대 대법원장이 청와대의 대법관 후보 재제청 요구를 거부한 논란에 대해 국정감사에서 입장을 밝히겠다고 했다. 그는 구체적 사유와 헌법적 근거가 없었다고 설명하며, 필요한 내용은 공보관을 통해 전달하겠다고 했다. 대법관 후보 재제청 거부 논란, 국감서 입장 예고

조희대, 구체적 사유·헌법 근거 없었다고 설명

민주당, 법사위 현안질의와 증인 출석 추진

이미지 확대 조희대 대법원장이 28일 서울 서초구 대법원으로 출근하며 대법관 재제청 거부 논란에 대해 압장을 밝히고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 조희대 대법원장이 28일 서울 서초구 대법원으로 출근하며 대법관 재제청 거부 논란에 대해 압장을 밝히고 있다. 연합뉴스

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조희대 대법원장이 28일 청와대의 대법관 후보 재제청 요구를 거부한 것과 관련해 “앞으로 국정감사 등을 통해 이야기하겠다”고 밝혔다. 다음 달 6일 국회에서 예정된 대법원 국정감사에서 관련 입장을 밝힐지 관심이 모아진다.조 대법원장은 이날 오전 서울 서초구 대법원으로 출근하며 기자들과 만나 이같이 말했다.그는 ‘손봉기 후보자에 대한 제청을 그대로 한다는 입장인가’라는 취재진의 질문에 “매일 힘들게 안 나왔으면 좋겠다”며 “지난번에 이야기한 대로 궁금한 게 있으면 앞으로 공보관을 통해서 전달하도록 하겠다”고 했다.이어 “(청와대의) 요청은 재제청하라는 내용만 있었다”면서 “우리가 답변도 결론만 내서 여러분들이 궁금한 게 많다고 들었다. 그런 내용들을 앞으로 이제 국정감사 통해서 이야기하고, 꼭 필요한 게 있으면 공보관 통해서 전달하겠다”고 말했다.조 대법원장은 지난 22일 청와대의 재제청 요구에 대해 “문서에 구체적 사유와 헌법적 근거가 적혀 있지 않다”며 거부 의사를 밝혔다. 청와대가 지난달 28일 사전 협의가 없었다는 이유로 법원의 제청에 응하지 않자 법리를 내세워 반박한 것이다.한편 더불어민주당은 이날 국회 법제사법위원회 전체회의에서 법원행정처를 대상으로 긴급 현안질의를 진행한다. 민주당은 이날 노경필 법원행정처장 등에게 조 대법원장의 대법관 후보자 재제청 거부 사유, 경위 등을 추궁할 예정이다.또 다음달 6일 열리는 대법원 국정감사에 조 대법원장을 증인으로 출석시키는 방안도 추진 중이다.앞서 조 대법원장은 지난해 10월 13일 국회에서 열린 법사위 대법원 국정감사에 참석해서 기관장으로서 준비한 인사말을 읽었다. 그간 대법원장은 관례상 국감에 인사말만 하고 이석해왔으나, 당시 이석이 허락되지 않으면서 조 대법원장은 90여분 간 자리에 앉아 의원 질의를 들었다.