서울의 매력 담은 무신사 ‘나만의 티셔츠’

명동중앙점서 30종 스탬프로 제작
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무신사 스탠다드 명동중앙점에서 서울 30종 스탬프를 활용해 제작할 수 있는 커스텀 티셔츠.
서울시 제공
서울시 제공
서울시가 패션 브랜드 ‘무신사 스탠다드’와 함께 서울의 매력을 입고 간직하는 서비스를 선보인다고 7일 밝혔다. 8일 문을 여는 무신사 스탠다드 명동중앙점에서는 서울의 도시브랜드와 캐릭터, 대표 명소를 담은 30종의 스탬프로 나만의 티셔츠를 만드는 서비스를 진행한다.
무신사 스탠다드가 최초로 선보이는 커스텀 서비스로, 매장에서 기본 티셔츠를 선택한 뒤 원하는 스탬프를 골라 자유롭게 배치해 티셔츠를 제작하는 방식이다. 시는 협업을 위해 도시브랜드 ‘서울 마이 소울’(Seoul My Soul) 로고를 비롯해 공식 캐릭터인 소울프렌즈 4종, 한강과 서울시청, 동대문디자인플라자(DDP), 명동 등 명소를 그래픽으로 구현했다. 가격은 2만 9900원으로, 10분을 기다리면 프린팅할 수 있다. 8일에는 백호, 청룡, 주작, 현무 등 소울프렌즈 탈인형이 처음으로 한자리에서 사진 찍기 등 이벤트를 진행한다.
윤수혁 서울시의원, 주말 생활체육 현장 찾아 주민들과 소통
서울시의회 윤수혁 의원(국민의힘, 중구2)은 지난 5일 중구에서 열린 탁구대회와 줄넘기대회 현장을 잇달아 찾아 생활체육 동호인과 주민들을 만나고 참가자들을 격려했다. 이날 무학봉체육관에서는 ‘제25회 중구청장배 탁구대회’가 열렸다. 서울시중구탁구협회가 주최·주관한 이번 대회에는 약 100명이 참가했으며, 예선과 본선 경기를 통해 그동안 갈고닦은 실력을 겨뤘다. 중구탁구협회는 현재 7개 클럽이 활동하고 있다. 이어 중구구민회관에서는 ‘제4회 중구청장기 및 협회장배 줄넘기 한마당 대회’가 뜨거운 열기 속에 펼쳐졌다. 이번 행사에는 약 300명의 선수가 참가해 개인전과 치열한 왕중왕전 등을 치르며 그동안 갈고닦은 기량을 아낌없이 뽐냈다. 특히 서울시줄넘기협회 어린이 시범단의 화려한 축하공연이 더해져 경기장을 찾은 참가자와 가족 모두가 함께 즐기는 축제의 장이 되었다. 현재 중구줄넘기협회 산하에는 14개의 클럽이 활발히 참여하며 지역 생활체육 활성화에 앞장서고 있다. 두 대회는 주민들이 일상 가까이에서 운동을 즐기고 동호인 간 교류를 확대하는 생활체육의 장이라는 점에서 의미가 있다. 특히 탁구와 줄넘기는 다양한 연령층이 비교적 쉽게 참여할 수 있는 종목으로, 주
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김형래 시 홍보기획관은 “개성과 다양성을 존중하는 패션도시 서울의 매력을 경험할 수 있도록 협업을 기획했다”며 “앞으로도 민간기업과 다양한 협업으로 서울을 소개하는 콘텐츠를 선보이겠다”고 말했다.
2026-09-08 23면
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서울시와 무신사 스탠다드의 협업 서비스는 무엇인가?