석달 전 206위였던 최예림, 지금은 세계랭킹 83위

세줄 요약 최예림이 OK저축은행 읏맨 오픈에서 생애 첫 우승을 차지하며 여자 골프 세계랭킹 83위에 올랐다. 지난주 111위에서 28계단 상승했고, 6월 이후 3위-6위-3위-우승의 상승세를 이어가며 100위 안에 진입했다. 최예림, 생애 첫 우승과 세계 83위 도약

6월 이후 3위-6위-3위-우승 상승세

김민솔 18위, 서교림 30위 유지

이미지 확대 최예림의 우승 세리머니. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 최예림의 우승 세리머니. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 9번의 준우승 끝에 생애 첫 우승을 따낸 최예림이 세계랭킹 100위 이내에 진입했다.최예림은 8일 발표된 여자 골프 주간 세계랭킹에서 83위에 올랐다. 지난주 111위에서 28계단이 뛰었다.지난 6일 끝난 OK저축은행 읏맨 오픈에서 우승한 덕분이다. 2018년 데뷔한 최예림은 OK 저축은행 읏맨 오픈 이전까지 238번 대회에서 준우승 9번을 포함해 52차례나 톱10에 들고도 정작 우승은 하지 못했다.최예림은 우승 전부터 세계랭킹 상승세가 가팔랐다. 부상 등의 여파로 컨디션이 살아나지 않았던 시즌 초반엔 200위 밖을 전전했던 그는 6월부터 살아났다.6월 초 206위까지 떨어졌던 세계랭킹은 빠르게 상승했다. 그는 최근 4개 대회에서 3위-6위-3위-우승이라는 빼어난 성적을 냈다.OK저축은행 읏맨 오픈에서 최예림에 이어 준우승한 김민솔도 2계단 뛴 18위로 올랐다. 김민솔은 국내 선수 최고 순위를 지켰다.OK저축은행 읏맨 오픈에 출전하지 않은 KLPGA투어 다승 1위(4승) 서교림은 30위에서 변화가 없었다.넬리 코르다(미국), 지노 티띠꾼(태국), 유해란, 김효주가 1~4위를 유지했다.24- 12131-111