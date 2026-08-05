닫기 이미지 확대 보기

노벨상 꿈꾸는 ‘K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프’

김대헌(왼쪽 네 번째) 호반그룹 기획총괄 사장이 4일 서울대 관악캠퍼스 19동에서 열린 ‘K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프’에서 학생들과 함께 첨단융합실험실습 프로그램을 참관하고 있다. 서울신문이 주관하고 호반그룹이 주최하는 2026 K-과학인재 아카데미 고등학생 캠프는 과학 분야 진로를 희망하는 전국 고등학생 30명이 2박 3일간 서울대 연구실에서 첨단 과학기술을 체험하는 행사다. 참가 학생들은 실험·실습, 진로 특강, 서울대 재학생 멘토링 등을 통해 과학적 탐구 역량과 창의적 문제 해결 능력을 키운다.

이지훈 기자