[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 22일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 22일

입력 2026-08-21 01:09
수정 2026-08-21 01:09
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36년생 : 조급하게 서두르지 마라.

48년생 : 다툼수가 있으니 말조심하라.

60년생 : 돈은 빌려주지도 빌리지도 마라.

72년생 : 집안에 기쁨이 넘친다.

84년생 : 맡은 일에 충실해야 한다.

96년생 : 책임을 다하면 좋은 평가가 따른다.



37년생 : 금전 낭비를 조심해야 한다.

49년생 : 타인에게 부탁하지 않는 것이 좋다.

61년생 : 업무는 부진하나 너무 실망하지 마라.

73년생 : 마음이 심란할 수 있다.

85년생 : 가족과 함께 시간을 보내라.

97년생 : 가까운 사람에게 위로를 얻는다.

호랑이

38년생 : 의견 다툼이 예상된다.

50년생 : 가정에 충실해야 한다.

62년생 : 작은 노력으로 큰 성공을 거두겠다.

74년생 : 하는 일마다 순조롭게 풀린다.

86년생 : 분수를 잃으면 불리하다.

98년생 : 욕심을 줄이면 좋은 흐름이 온다.

토끼

39년생 : 언행을 조심해야 한다.

51년생 : 노력한 만큼 성과가 있다.

63년생 : 끝맺음을 잘해야 한다.

75년생 : 서두르지 말아야 한다.

87년생 : 큰 성과가 있으니 행운이 따른다.

99년생 : 차분히 마무리하면 인정받는다.



40년생 : 답답한 일은 속 시원히 풀어라.

52년생 : 문서나 보증은 서지 마라.

64년생 : 계획을 꼼꼼히 세워야 한다.

76년생 : 상대를 알고 움직여야 한다.

88년생 : 분수에 맞는 행동을 하라.

00년생 : 무리하지 않으면 탈이 없다.

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41년생 : 사람 만나는 일에서 좋은 일이 있다.

53년생 : 계약 건에 좋은 흐름이 있다.

65년생 : 이동수는 조심해야 한다.

77년생 : 씀씀이가 커질 수 있다.

89년생 : 도움 받을 일이 있으면 받아라.

01년생 : 주변 도움을 받아들이면 일이 풀린다.



42년생 : 마음의 괴로움이 곧 해결된다.

54년생 : 일의 순서를 찾아 실행하라.

66년생 : 실력이 부족해도 당황하지 마라.

78년생 : 서로 반목할 일이 생길 수 있다.

90년생 : 기분이 상쾌한 하루가 되겠다.

02년생 : 차분히 대응하면 좋은 분위기가 이어진다.



43년생 : 기쁜 소식이 들려오겠다.

55년생 : 사소한 일일수록 더욱 주의하라.

67년생 : 어렵고 모험적인 일은 피하라.

79년생 : 무리하면 손해를 볼 수 있다.

91년생 : 피하지 말고 배짱 있게 나아가라.

03년생 : 자신감을 가지면 길이 열린다.

원숭이

44년생 : 주변 사람에게 도움을 받겠다.

56년생 : 매사 확실하게 임하라.

68년생 : 상대를 얕보지 마라.

80년생 : 실속은 가까운 곳에 있다.

92년생 : 포기하지 말고 밀고 나가라.

04년생 : 꾸준히 하면 성과가 따른다.



45년생 : 행운이 따르는 하루다.

57년생 : 건강보다 소중한 것은 없음을 명심하라.

69년생 : 일을 벌이면 귀인이 도와 길하다.

81년생 : 재물보다 명예가 높아진다.

93년생 : 만사가 형통하게 풀린다.

05년생 : 좋은 기운이 함께하니 자신감을 가져라.



46년생 : 기분 좋은 하루가 되겠다.

58년생 : 뜻한 바를 이루겠다.

70년생 : 나중에 손실이 생길 수 있다.

82년생 : 신뢰를 얻어 만사가 길하다.

94년생 : 대립하는 일은 반드시 피하라.

06년생 : 부드럽게 말하면 갈등을 줄인다.

돼지

47년생 : 자신을 지나치게 몰아붙이지 마라.

59년생 : 용기 내어 행동하라.

71년생 : 주변의 말에 현혹되지 마라.

83년생 : 소신껏 행동하면 크게 길하다.

95년생 : 대인관계에 신경 쓰면 좋다.

07년생 : 진심을 보이면 좋은 인연이 따른다.
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