어린 딸 성폭행당하는데…휴대폰 보며 SNS한 엄마 ‘충격 진실’ [월드픽]

세줄 요약 미국 버클리 카운티에서 20대 친모가 4살과 7살 딸을 남성들에게 넘겨 성폭행을 당하게 한 혐의로 체포됐다. 경찰은 그가 현금과 마약을 대가로 받았고, 한 아이가 피해를 당하는 동안에도 휴대전화로 SNS를 본 것으로 조사했다. 두 딸 넘겨 성폭행 방조한 친모 기소

현금·마약 대가로 남성들에게 제공

피해 아동, 반복 성폭행과 방임 진술

이미지 확대 마약과 돈을 받기 위해 어린 두 딸을 남성들에게 넘겨 성폭행을 당하도록 방조·사주한 미국의 20대 친모가 경찰에 붙잡혔다. 페이스북 닫기 이미지 확대 보기 마약과 돈을 받기 위해 어린 두 딸을 남성들에게 넘겨 성폭행을 당하도록 방조·사주한 미국의 20대 친모가 경찰에 붙잡혔다. 페이스북

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마약과 돈을 받기 위해 어린 두 딸을 남성들에게 넘겨 성폭행을 당하도록 방조·사주한 미국의 20대 친모가 경찰에 붙잡혔다.20일(현지시간) 미 뉴욕포스트 등에 따르면 버클리 카운티 경찰은 인신매매 및 아동 방임 혐의로 헬레나 니콜 호일(27)을 기소해 구금했다.호일은 4살과 7살 난 두 딸을 남성들에게 넘기는 대가로 현금과 마약을 챙긴 혐의를 받는다.피해 아동 중 한 명이 성폭행을 당하는 동안, 호일은 같은 방 바닥에 앉아 휴대전화로 소셜미디어(SNS)를 보고 있었던 것으로 조사됐다.피해 아동들은 경찰 조사에서 “모르는 남성들에게 수차례 반복적으로 성폭행을 당했다”고 진술했다. 다만 수사 당국은 호일이 범행을 통해 챙긴 정확한 액수와 수수한 마약 종류는 밝히지 않았다.남매의 주거 환경 역시 극도로 열악했던 것으로 드러났다.아이들은 경찰에 “집에 수돗물이 나오지 않아 양치질이나 목욕을 할 수 없었고, 변기 대신 양동이를 써야 했다”고 털어놨다.호일은 현재 버클리 카운티 교도소에 수감된 상태이며, 법원은 그의 보석금을 25만 달러(약 3억 4000만원)로 책정했다.