“이재명 불안초조” 조롱…한국 빼고 트럼프·김정은 ‘핵 직거래’? [권윤희의 월드뷰]

세줄 요약 트럼프가 북한 핵전력을 57개로 특정하고 김정은과 연내 회담을 예고했다. 비핵화 목표 언급은 피한 채 핵동결·관리 합의 가능성을 키우며, 미국 본토 위협만 먼저 줄이고 한국을 겨냥한 단·중거리 핵위협은 남길 수 있다는 우려가 나왔다. 트럼프, 북한 핵 57개 언급과 연내 회담 예고

비핵화보다 핵동결·관리 합의 가능성 부상

한국 배제와 전구급 핵위협 잔존 우려 확대

[월드뷰 3줄 요약]

● 트럼프는 북한의 현존 핵전력을 ‘57개’로 특정하면서도 비핵화 목표 확인은 피하며, 향후 북미협상이 완전한 핵폐기보다 핵·미사일 위협을 제한·관리하는 부분합의에서 출발할 가능성을 키웠다.

● 미국이 ICBM 등 본토 위협을 우선 제한하고 북한의 검증 가능한 핵조치보다 연합연습·전략자산 운용을 먼저 조정할 경우, 한국을 겨냥한 핵탄두와 단·중거리 미사일 등 전구급 핵위협은 상당 부분 그대로 남을 수 있다.

● 한국은 북미 정상회담 전부터 협상 의제와 상응조치·검증 설계에 참여하고, 핵물질 생산과 재고·미신고 농축시설·보유 핵탄두·전구급 핵투발수단까지 제한 대상으로 묶는 한미 공조체계를 확보해야 한다.

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도널드 트럼프 미국 대통령이 북한의 핵무기 보유량을 ‘57개’로 특정하고 김정은 북한 국무위원장과 연내 만나겠다고 밝혔다. 북한 비핵화가 여전히 대화의 목표냐는 질문에는 “그 이야기는 하고 싶지 않다”고 답했다.미 행정부의 공식 정책은 북한의 완전한 비핵화다. 하지만 트럼프 대통령은 이미 존재하는 북한 핵전력의 규모와 관리 가능성을 협상 언어의 전면에 세웠다.트럼프 행정부가 북한 핵의 완전한 폐기보다 동결 또는 관리 수준의 합의에 무게를 둘 경우, 북한에는 현존 핵전력을 사실상 인정받는 효과가 생긴다. 한국에는 북미협상에서의 한국 배제, ICBM 등 미 본토 위협을 우선 제한하는 부분합의, 북한의 검증조치보다 앞선 연합방위태세 조정이 한꺼번에 닥칠 수 있다. 추가적인 한미연합훈련 축소·중단이나 전략자산 전개 조정이 실제 협상 변수로 떠오를 수도 있다. 일각에서는 핵추진잠수함 사업이나 주한미군 규모까지 연계될 가능성까지 거론된다.북미 간 신호 교환은 지난 16일 시작됐다. 트럼프 대통령은 김 위원장과의 좋은 관계를 강조하며 한미연합연습 ‘을지 자유의 방패’(UFS)를 대폭 축소하라고 지시했다. 17∼27일 예정됐던 UFS는 미측 제안 뒤 21일까지로 단축됐다. 2부 반격연습은 취소됐고 연계된 일부 야외기동훈련도 축소·조정됐다.이 대통령은 19일 엑스(X)에 연습 축소를 한반도 평화체제 구축을 위한 대화 여건 조성으로 평가하며 트럼프 대통령의 결단에 경의를 표했다.김 부장은 같은 날 첫 입장 발표에서 연습 축소에 “전혀 흥미를 느끼지 않는다”며 미국의 대북 적대정책은 달라지지 않았다고 주장했다. 북미 정상 간 소통설도 “전혀 알지 못하는 일”이라고 일축했다. 다만 김 위원장과 트럼프 대통령의 개인적 관계는 “의연 훌륭하다”고 했다.약 2시간 뒤 트럼프 대통령은 김 위원장과 연내 만나겠다며 “그는 매우 강력한 핵무기 57개를 갖고 있다”고 언급했다. 비핵화 질문에는 답하지 않았다.이후 김 부장은 20일 한국만 겨냥한 별도 담화를 냈다. UFS 축소를 “트럼프의 말 한마디”에 한국이 연습을 거둔 사건으로 규정했다. 이 대통령이 대화 여건 조성과 함께 자주국방과 독자적 군사력 확보를 강조한 데 대해서는 “안팎이 다른 이중적 언행”이며 “불안초조한 모순심리를 그대로 보여준다”고 공격했다.“미국의 안보지원이 더 이상 공짜가 아니다”라는 주장도 폈다. 트럼프 대통령은 비용과 대북 정상외교를 거론하며 연합연습 축소를 지시했고 김여정은 그 결과를 동맹 종속론에 이용했다. 연합방위태세를 한미 공동조율보다 미국 대통령의 정치적 판단이 먼저 흔들 수 있다는 취약성을 지적한 셈이다.김동엽 북한대학원대 교수는 김 부장의 19일 입장문이 국제 현안을 포괄한 대외정책 설명이었다면 20일 담화는 한국만 떼어내 정치적 공격 수위를 높인 즉응성 높은 메시지라고 분석했다. 이 대통령의 엑스 메시지와 통일부 평가를 직접 반박한 것은 한국이 UFS 축소의 의미를 규정할 ‘해석권’과 한반도 문제의 전략적 주체성을 함께 공격한 것이라는 평가다.김 부장은 “핵보유국이 관제하는 지역의 역학구도”라는 표현도 썼다. 핵보유를 지역 세력균형을 좌우하는 지위로 규정하고 한국의 협상 당사자 지위를 낮추려는 언어다.트럼프 대통령의 ‘57개’는 출처와 산정 기준이 공개되지 않았다. 2019년 하노이 회담 이후 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)는 북한 핵탄두를 20∼30기로 추산했다. 현재 추정치는 조립된 핵탄두 약 60기다. 안규백 국방부 장관은 국내외 민간 연구기관 자료를 토대로 80∼120기로 추정된다고 말했다.산정방법에는 차이가 있지만 북한의 핵물질 생산시설과 운반체계가 확대되면서 다음 협상의 신고·검증 대상도 하노이 회담 때보다 커졌다.첫 거래로는 핵·미사일 시험 중단과 핵물질 생산동결, 핵무기·기술 이전 금지가 거론된다. 미국은 제한적인 제재 완화와 연락사무소 설치, 관계정상화 조치를 상응조치로 제시할 수 있다.동결은 범위에 따라 효과가 다르다. 핵물질 생산시설만 멈춰서는 부족하다. 기존 플루토늄·고농축우라늄 재고를 신고·계량하지 않으면 북한은 비축 핵물질로 추가 핵탄두를 조립할 수 있다.북한은 우라늄 농축시설과 미사일 생산능력을 확충했다. 러시아에는 무기와 병력을 제공하고 경제적 지원과 군사기술을 확보할 통로를 넓혔다.중국의 접근은 러시아와 다르다. 북한을 공식 핵무기국으로 인정하지 않으면서 한반도 안정과 대화, 미국의 정책변경을 앞세운다.핵전력과 북러협력 기반을 확보한 북한은 2018∼2019년보다 회담에 덜 급하다. 연합연습 중단과 제재 완화, 핵보유 현실 인정 등 더 큰 상응조치를 요구할 협상지렛대가 생겼다.반면 트럼프 대통령의 시간표는 반대 방향으로 움직이고 있다. 11월 3일 중간선거를 앞둔 그의 국정수행 지지율은 재집권 후 최저인 33%로 떨어졌다. 응답자의 80%는 이란전이 장기화할 것으로 전망했다.중동에서 해법을 찾지 못한 상황은 트럼프 대통령이 가시적인 정상외교 성과를 서두를 유인으로 작용한다. 북한에는 회담 문턱과 상응조치의 가격을 높일 여지가 된다.전례 없는 유리한 구도 속에 몸값을 올리며 페이스메이커도 필요 없다는 입장을 시사하고 있는 북한이 미국과 ‘핵 직거래’에 나설 경우, 한국에는 ▲북미협상에서의 한국 배제 ▲ICBM 등 미 본토 위협을 우선 제한하는 부분합의 ▲북한의 검증조치보다 앞선 연합방위태세 조정이 한꺼번에 닥칠 수 있다.한국이 북미대화의 조력자에 머물고 의제 설정과 상응조치, 이행 검증에서 빠지면 한반도를 겨냥한 핵전력의 처리 방향을 북미가 결정하게 된다.또한 미국이 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험 제한과 핵무기·기술 이전 금지를 우선하면 자국 본토 위험은 줄지만 한국을 위협하는 전술핵과 단·중거리미사일은 유지된다. 북한이 20일 평양 일대에서 발사한 단거리탄도미사일 10여 발은 약 300㎞를 비행했다. 한반도 전구를 겨냥한 전력이다.전력태세의 선행조정 위험도 거론된다. 북한의 검증 가능한 조치보다 연합연습과 전략자산 전개, 확장억제 실행조치가 먼저 축소되면 북한은 핵전력을 유지한 채 한미 연합방위태세만 조정하는 성과를 얻게 된다.추가적인 한미연합훈련 축소·중단이나 전략자산 전개 조정이 실제 협상 변수로 떠오를 수도 있다. 일각에서는 핵추진잠수함 사업이나 주한미군 규모까지 연계될 가능성까지 거론된다.한국은 북미 정상회담 전에 미국과 협상범위와 상응조치의 한계를 확정해야 한다.보유 핵탄두와 핵물질 재고, 미신고 농축시설뿐 아니라 한국을 사정권에 두는 단·중거리 탄도미사일과 핵탑재 가능 순항미사일 등 전구급 핵투발수단도 제한·검증 대상에 포함해야 한다.추가적인 전력태세 조정은 북한의 핵물질 생산동결과 시설 신고·현장검증에 연계해야 한다. 위반 시 제재 복원과 후속 감축·폐기 일정도 함께 마련해야 한다.한미 외교·안보 고위급 협의를 통해 한국이 협상의 의제·상응조치·검증 설계에 참여하는 별도 조정체계를 마련하고, NCG에서는 합의가 확장억제와 연합방위태세에 미칠 영향을 사전 협의해야 한다.ICBM 시험 중단만을 대가로 연합연습과 전략자산 전개를 추가 조정하면 미국 본토 위험은 줄어도 한반도 전구의 핵·미사일 위협은 남는다.한국이 의제 설정과 검증에 참여하지 못하면 안보 부담은 한국이 지고 거래 조건은 북미가 정하는 합의가 된다.