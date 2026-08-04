서울시 인공지능책임관에 정상훈 행정1부시장 직대

세줄 요약 서울시가 초대 인공지능책임관(CAIO)으로 정상훈 행정1부시장 직무대리를 지정했다. 그는 시의 AI 정책을 수립·시행하고, 시정 전반의 AI 도입과 활용을 총괄한다. 국가인공지능전략위 산하 협의회에도 서울시 대표로 참여한다. 서울시 초대 AI책임관에 정상훈 부시장 직대 지정

시정 전반 AI 도입·활용 총괄 및 정책 수립 담당

국가인공지능전략위 협의회 참여로 대외 협력 강화

이미지 확대 정상훈 행정1부시장 직무대리 닫기 이미지 확대 보기 정상훈 행정1부시장 직무대리

2026-08-04 23면

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서울시 인공지능(AI) 정책을 총괄할 초대 인공지능책임관(CAIO)으로 정상훈(57·지방고시 3회) 행정1부시장 직무대리가 임명됐다.시는 최근 오세훈 서울시장이 정 부시장 직무대리를 시 인공지능책임관으로 지정하고 대통령 직속 국가인공지능전략위원회에 통보했다고 3일 밝혔다.정 직무대리는 앞으로 서울시의 AI 정책을 수립·시행하고 시정 전반의 AI 도입·활용을 총괄한다. 또 국가인공지능전략위 산하 인공지능책임관협의회에 시를 대표해 참여한다.지난해 9월 출범한 정부 인공지능책임관협의회는 장관급 기관의 차관급이나 광역자치단체의 부지사·부시장 등으로 구성된다. ‘국가 AI 대전환’과 ‘AI 3대 강국’ 달성을 뒷받침하기 위해 부처 간 AI·데이터 규제 이슈 공유, 예산 편성과 관리 지원, 범부처 협력 사업 발굴 등을 논의한다.서울시는 민선 9기의 역점사업으로 ‘청년 AI 사다리 지원 계획’을 발표하는 등 AI 분야에 신속 대응하고 있다. 시 관계자는 “AI 기본법에 따라 서울시 CAIO를 지정해 시의 AI 정책 수립과 시정 전반의 AI 확산을 가속화하겠다”고 밝혔다.