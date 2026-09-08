[속보] 해경, 부산 예인선 침몰 사고 선사 등 6곳 압수수색

세줄 요약 해경이 부산 오륙도 인근에서 발생한 예인선 티엔에스캐처호 전복·침몰 사고의 원인을 밝히기 위해 선사와 유관기관 등 6곳을 압수수색했다. 사고 당시 예인 과정의 과실과 안전관리 준수 여부를 확인하고, 실종자 수색과 수사를 병행하고 있다. 부산 앞바다 예인선 전복·침몰 사고 발생

해경, 선사 등 6곳 압수수색으로 강제수사 착수

예인 과실·안전관리 여부와 실종자 수색 병행

이미지 확대 지난 4일 부산 앞바다 예인선 전복·침몰 사고 해역에서 해군 함정이 실종 선원 6명을 찾기 위해 해상 수색작업을 벌이고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 4일 부산 앞바다 예인선 전복·침몰 사고 해역에서 해군 함정이 실종 선원 6명을 찾기 위해 해상 수색작업을 벌이고 있다. 연합뉴스

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해경이 지난 2일 부산 앞바다에서 발생한 예인선 전복·침몰 사고와 관련해 선사와 유관기관 등을 상대로 강제수사에 착수했다.8일 부산해양경찰서는 사고 선박인 ‘티엔에스캐처호’ 전복·침몰 사고의 원인을 규명하기 위해 선사와 유관협회 등 업체 5곳과 피예인선 1척을 포함해 총 6곳에 대한 압수수색을 전격 실시했다고 밝혔다.해경은 확보한 증거 자료 분석을 통해 사고 당시 예인 과정에서의 과실 여부 및 안전 관리 준수 상태 등 정확한 경위를 조사할 방침이다. 앞서 사고 직후 수사본부를 구성한 해경은 일주일째 실종자 수색과 수사를 병행하고 있다.사고는 지난 2일 오후 1시 29분쯤 부산 오륙도 남동쪽 약 9㎞ 해상에서 발생했다. 6만 6332t급 대형 컨테이너선을 예인하던 티엔에스캐처호는 균형을 잃고 전복됐으며 사고 발생 약 2시간 뒤에 완전히 침몰했다.당시 예인선에는 내국인 6명과 인도네시아 국적 선원 2명 등 총 8명이 탑승해 있었다. 사고 직후 인도네시아 국적 선원 1명이 구조됐으나 내국인 선원 1명은 숨진 채 발견됐다. 나머지 선원 6명은 여전히 실종 상태로, 해경은 수색 작업을 지속하고 있다.