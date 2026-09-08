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최경주, 30일 페럼 컨트리클럽에서 골프 팬 초청해 토크쇼

권훈 기자
입력 2026-09-08 13:04
수정 2026-09-08 13:04
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세줄 요약
  • 페럼클럽 VIP 라운지서 마음 토크쇼 개최
  • 골프 팬 10명 초청해 경험과 생각 공유
  • 14~20일 KPGA·재단 인스타로 신청 접수
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최경주 마음 토크쇼 안내. 현대해상 제공.
최경주 마음 토크쇼 안내. 현대해상 제공.


미국프로골프(PGA)투어에서 8승을 올리고 지금은 시니어 투어에서 뛰는 최경주가 오는 30일 경기 여주시 페럼 클럽 내 VIP 라운지에서 ‘마음 토크쇼’를 연다.

최경주는 이번 행사에 골프 팬 10명을 초청해 골프에서 얻은 경험과 생각을 나눌 예정이다.

마음 토크쇼에서는 최경주는 투어 생활 중 기억에 남는 순간과 중요한 선택 등 골퍼로서의 경험을 비롯해 그 과정에서 얻은 경험과 생각을 진솔하게 나눈다. 참가자들은 평소 최경주에게 궁금했던 질문부터 자신의 골프 경험과 고민을 직접 전하고 이야기를 나눌 수 있다.

참여를 희망하는 팬은 14일부터 20일까지 한국프로골프협회(KPGA)와 최경주재단 공식 인스타그램 링크를 통해 신청하면 된다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
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최경주는 10월 1일부터 나흘간 페럼 클럽에서 열리는 한국프로골프(KPGA)투어 현대해상 최경주 인비테이셔널에 출전한다.
권훈 기자
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