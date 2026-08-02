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쉬엄쉬엄 달리고 요가로 몸 풀어요

오세훈(왼쪽 두 번째) 서울시장이 2일 광나루한강공원과 광진교 일대에서 열린 ‘쉬엄쉬엄 모닝’ 중 아침 힐링 요가 수업에 참여하고 있다. 쉬엄쉬엄 모닝은 주말 아침 도심 차로를 시민에게 개방해 각자의 체력과 속도에 맞춰 걷고 달리는 생활체육 프로그램이다.

뉴시스