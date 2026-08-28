유니슨, 고창 해상풍력에 6.3MW급 발전기 12기 공급…육·해상풍력 전방위 확장

영암삼호·육백산·고창·한빛

육상 해상 주요 프로젝트 추진

이미지 확대 유니슨의 10MW급 해상풍력 실증터빈. 유니슨 제공 닫기 이미지 확대 보기 유니슨의 10MW급 해상풍력 실증터빈. 유니슨 제공

암삼호풍력, 자체 개발사업인 육백산풍력도 추진하고 있다.

식 해상풍력 사업이다. 유니슨은 2026 년 상반기 공공주도형 경쟁입찰에 선정된 해당 사

업에 13.6MW 급 풍력발전기 25 기를 공급할 예정이다.

영암삼호풍력은 전남개발공사가 주관하는 36MW 규모 공공주도형 육상

풍력 사업으로 지난해 하반기 고정가격계약 경쟁입찰에 선정됐다. 현재 2027 년 상반기

착공을 목표로 후속 절차를 진행하고 있다.

단계로 발전단지 조성을 위한 인허가 절차를 진행하고 있으며 2027년 상반기 착공과

2029년 상반기 상업운전을 목표로 한다. 총 설비용량은 30.8MW다.

세줄 요약 유니슨이 포스코이앤씨와 고창 해상풍력 EPC 계약을 체결하고 6.35MW급 발전기 12기 공급을 맡았다. 사업 규모는 76.2MW이며, 유니슨 계약액은 992억8700만원이다. 회사는 이를 발판으로 한빛해상풍력, 영암삼호풍력, 육백산풍력 등과 O&M 사업까지 확대한다. 고창 해상풍력 EPC 수주, 6.35MW급 12기 공급

992억8700만원 계약, 지난해 매출의 246% 수준

한빛·영암삼호·육백산 등 사업 확장 추진

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풍력터빈 전문기업 유니슨이 고창해상풍력 발전사업 수주를 발판으로 육상과 해상 풍력사업 확대에 속도를 낸다고 28일 밝혔다.유니슨은 전날 포스코이앤씨와 공동 수급체를 구성해 동촌 풍력발전이 발주한 고창 해상풍력 발전 사업의 설계·조달·시공(EPC) 계약을 체결했다.고창 해상풍력은 전북 고창군 상하면과 해리면 인근 해상에 총 76.2㎿ 규모 해상 풍력 발전단지를 조성하는 사업이다. 유니슨은 이번 사업에서 6.35㎿급 풍력발전기 12기 공급을 맡는다.전체 EPC 계약금액은 2973억 8000만원으로 이 중 유니슨 계약액은 약 33.4%인 992억 8700만원이다. 이는 지난해 매출의 약 246%에 해당한다. 계약기간은 전날부터 2030년 6월 18일까지다.이번 사업은 유니슨과 포스코이앤씨가 분담이행방식으로 수행한다. 유니슨은 풍력발전기 공급을, 포스코이앤씨는 해상 및 육상공사를 각각 담당한다. 계약대금은 계약 체결을 시작으로 주요 기자재 입고와 시운전 완료 등 사업 진행 단계에 따라 지급될 예정이다.유니슨은 계약 일정과 사업 추진 계획에 맞춰 풍력발전기 공급을 수행하는 한편 공동수급체 및 사업 참여사와 협력해 사업을 안정적으로 추진할 계획이다. 또 이번 계약을 통해 해상풍력 발전사업 공급 실적과 프로젝트 수행 경험을 축적하고 향후 국내에서 추진되는 해상풍력 사업에 참여할 수 있는 기반을 강화한다는 방침이다.유니슨은 “이번 계약을 2030 년 매출 1 조원 목표 달성을 위한 성장 기반으로 삼아 안정적인 매출 기반을 확대해 나가겠다”고 설명했다.유니슨은 한빛해상풍력 풍력발전기 공급과 육상 영한빛해상풍력은 전남 영광군 안마도와 송이도 인근 해역에 조성되는 340MW 규모 고정강원 삼척 육백산풍력은 현재 개발 막바지두 사업 모두 유니슨 풍력발전기가 주기기로 적용될 예정으로 영암삼호풍력에는 4.5MW급, 육백산풍력에는 4.4MW급 풍력발전기가 각각 공급된다.O＆M 사업도 육상에서 해상까지 확대한다. 국내 육상풍력 현장에서 축적한 유지보수 경험과 전문인력을 기반으로 관련 사업을 강화하고 있다. 최근에는 해상풍력 작업자 이송선(CTV·Crew Transfer Vessel)을 매입했으며, 향후 해상풍력 발전단지에 투입할 계획이다. 이를 바탕으로 해상풍력 발전기 점검과 유지보수까지 서비스 범위를 확대해 나간다는 방침이다.유니슨 관계자는 “현재 추진 중인 프로젝트를 안정적으로 수행하고 자체 개발사업과 풍력발전기 공급을 지속적으로 확대해 국내 전통 터빈 공급망 업체로서 입지를 공고히 하겠다”고 말했다.