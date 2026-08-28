“여장남자가 무단침입” 여고 ‘발칵’… 가발 쓰고 40분간 각층 배회한 용의자 추적중

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“여장남자가 무단침입” 여고 ‘발칵’… 가발 쓰고 40분간 각층 배회한 용의자 추적중

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-08-28 10:49
수정 2026-08-28 11:52
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세줄 요약
  • 원주 여고에 여장한 남성 추정 인물 무단침입
  • CCTV에 40여분간 각 층 배회 장면 포착
  • 경찰, 신원 특정 뒤 건조물침입 혐의 수사
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지난 25일 오후 강원 원주시 한 여자고등학교 내 폐쇄회로(CC)TV에 포착된 ‘여장 남자’ 추정 인물. 독자 제공 연합뉴스
지난 25일 오후 강원 원주시 한 여자고등학교 내 폐쇄회로(CC)TV에 포착된 ‘여장 남자’ 추정 인물. 독자 제공 연합뉴스


강원 원주의 한 여자고등학교에 남성으로 추정되는 인물이 여장을 하고 무단 침입했다는 신고가 들어와 경찰이 수사에 나섰다.

28일 연합뉴스에 따르면 지난 26일 원주시 한 여고에서 “여자 분장을 한 남성이 학교 안으로 들어왔다”는 내용의 112 신고가 접수됐다.

폐쇄회로(CC)TV에는 지난 25일 오후 4시 51분쯤 단발머리 가발을 쓰고 얼굴 분장을 한 인물이 열려 있는 학교 출입문을 통해 교내로 침입한 뒤 40여분간 각층을 배회하는 모습이 포착됐다.

그는 당시 교내에 있던 학생들에게 자신이 원주시 A 중학교 졸업생이라며 신원을 언급한 것으로 전해졌다.

경찰은 용의자의 신원을 특정해 소재를 추적하고 있으며, 신병을 확보하는 대로 건조물침입 등 혐의를 조사할 방침이다.

또 A 중학교에서도 비슷한 침입 정황이 확인됨에 따라 두 학교에 들어간 인물이 동일인인지도 확인할 계획이다.

한편 이번 사건이 일어난 여고는 교내 방송과 가정통신문 등을 통해 사건 경위와 학교 측 조치 사항을 학생과 학부모에게 알렸다.
이정수 기자
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