20일 만에 선발출장한 김하성 2경기 연속 안타 행진

세줄 요약 김하성이 20일 만에 선발 출장해 다저스전에서 3타수 1안타 1도루를 기록했다. 전날 대타 끝내기 안타에 이어 2경기 연속 안타를 이어갔으나 득점에는 실패했다. 애틀랜타는 세일의 완봉과 초구 홈런으로 1-0 승리를 거뒀다. 20일 만에 선발 복귀, 다저스전 출전

3타수 1안타 1도루, 2경기 연속 안타

애틀랜타, 세일 완봉으로 1-0 승리

이미지 확대 9회 말 대타, 끝내기 안타 치는 김하성 [애틀랜타=AP/뉴시스] 애틀랜타 브레이브스 김하성이 26일(현지 시간) 미 조지아주 애틀랜타의 트루이스트 파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 다저스와 경기 9회 말 5-5 2사 1,2루 상황에서 대타로 나와 끝내기 적시타를 치고 있다. 김하성은 MLB 진출 620경기 만에 처음으로 끝내기 적시타를 기록했고, 애틀랜타는 6-5로 승리했다. 2026.08.27.





<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.> 닫기 이미지 확대 보기 9회 말 대타, 끝내기 안타 치는 김하성 [애틀랜타=AP/뉴시스] 애틀랜타 브레이브스 김하성이 26일(현지 시간) 미 조지아주 애틀랜타의 트루이스트 파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 다저스와 경기 9회 말 5-5 2사 1,2루 상황에서 대타로 나와 끝내기 적시타를 치고 있다. 김하성은 MLB 진출 620경기 만에 처음으로 끝내기 적시타를 기록했고, 애틀랜타는 6-5로 승리했다. 2026.08.27.





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20일 만에 선발출장 기회를 잡은 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 2경기 연속 안타를 터뜨렸다.김하성은 28일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 다저스와의 홈경기에 9번 타자 유격수로 출전해 3타수 1안타 1도루를 기록했다.김하성은 전날 대타로 출전해 끝내기 안타를 터뜨린 덕분에 지난 8일 뉴욕 양키스전 이후 20일 만에 선발로 출장했다. 3회 1사 후 첫 타석에서 다저스 야마모토 요시노부의 스플리터를 받아쳐 좌전안타를 만들었다. 이후 곧바로 2루를 훔쳐 시즌 두 번째 도루를 기록했다. 상위타선으로 득점기회가 이어졌지만 후속타가 터지지 않아 홈을 밟는데는 실패했다.김하성은 6회와 8회 연거푸 삼진으로 돌아섰고 시즌 타율도 여전히 0.088에 머물렀다.애틀랜타는 크리스 세일의 완봉 역투에 힘입어 1-0으로 다저스를 누르고 다저스와의 홈 3연전을 모두 1점 차 승리로 장식했다. 드레이크 볼드윈이 1회말에 날린 선두 타자 초구 홈런이 이날 양팀이 거둔 유일한 득점이었다.